Villagra, de 22 años, fue uno de los pilares de la T en 2023 y, luego de dos años y medio en el club, donde disputó 119 partidos, contaba con la palabra del presidente de que en este mercado de pases sería transferido. Sin embargo, el siempre difícil para negociar Fassi rechazó una oferta superior a los seis millones de dólares del Monterrey mexicano, y tampoco llega a un acuerdo con los dirigentes del Millonario.

Por eso, en las últimas horas el jugador surgido en Rosario Central se cansó y cruzó a Fassi en una reunión que mantuvieron. "Ya me c... lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas", le habría dicho, según informó el periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova.

andres fassi.jpg Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.

El club de Núñez ofertó ocho millones de dólares por el 100% del pase de Villagra, pero Fassi pretende una suma cercana a los diez -cifra que le pidió al club mexicano hace dos semanas-. O bien, que River le ceda otro 25% del pase de Federico Girotti, el 10% de la ficha de Alex Vigo, y quedarse con un porcentaje en caso de una futura venta.

Jorge Brito y compañía evalúan los pasos a seguir, y si hacer una nueva oferta, teniendo en cuenta que a esta hora, sumar un volante es la prioridad, y el mercado de pases termina el viernes. Aunque en el Millonario también cuentan con la voluntad de Villagra, reconocido hincha de River, quien se entrena apartado del plantel y presiona para salir.

River también insiste por Agustín Sant'Anna

El Millonario realizó una oferta cercana a los 2.5 millones de dólares más el préstamo de dos juveniles -cuyos nombres no trascendieron- por el 70% del pase del lateral derecho de 26 años que fue rechazada por Defensa y Justicia, quien no tiene intenciones de desprenderse de él hasta mitad de año.

agustin sant'anna defensa.jfif Agustín Sant'Anna, el lateral derecho que pretende River.

El uruguayo le comunicó a la dirigencia del Halcón su intención de ser transferido y, de hecho, el pasado domingo ante Godoy Cruz, iba a ser titular pero a último momento se plantó y fue suplente. Incluso, habría tenido una charla personal con el entrenador Julio Vaccari para explicarle su deseo y que el DT le pida a la dirigencia que acepte la transferencia.

"La oferta de #River incluye jugadores que no interesan, sólo pretendemos dinero por el jugador. Si no mejoran la propuesta, no se hace”, aseguró Diego Lemme, presidente del club de Florencio Varela este lunes en diálogo con TyC Sports. Además, comentó: “A Sant’Anna le dijimos que lo vendíamos en Junio. La decisión de plantarse fue la peor que pudo tomar, no cayó bien. Tendrá que pedir disculpas y hacerse cargo de la decisión que tomó”.