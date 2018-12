“Llegamos como quiero, y mucho mejor” Gabriel Heinze

Uno de los primeros apellidos que sonó como reemplazante de Guillermo es el del técnico de Vélez: Gabriel Heinze. Pero el Gringo tiene contrato con Vélez hasta junio de 2019 y hasta recibió la oferta del presidente Sergio Rapisarda de renovar el vínculo. "Sobre algo que no es real yo no puedo contestar. Sólo puedo decir que tengo un profundo respeto por esta institución", soltó Heinze, después del empate del Fortín con Patronato.

El Turco Mohamed llegó al Celta con su sueño europeo dEl Turco Mohamed, sonriente, en la presentación como nuevo técnico del Celta de Vigo.

Antonio Mohamed, que actualmente se encuentra sin equipo, es otro de los nombres que apareció. El Turco está en la Argentina, ya tuvo varias propuestas que terminó desechando, y con esta luz que se abrió en su camino en Boca, espera el llamado con ansiadas.

José Pekerman, con su habitual diplomacia dJosé Néstor Pekerman

José Néstor Pékerman es uno de los nombres que sucede desde todos los puntos de vista. El DT no renovó su contrato y dejó de ser el DT de Colombia después de 6 años. Está sin club y con ganas de dirigir.

Martín Palermo, ídolo del mundo Boca, aparece entre las opciones para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto. Pero la dirigencia xeneize, después de las experiencias con el Vasco Arruabarrena y Guillermo, no tiene intenciones de seguir probando con ex glorias del club. Igual no se baja de la candidatura.

Gustavo Alfaro, hoy en Huracán y con contrato, fue otro de los rumores. En su momento, lo quiso Macri antes de contratar a Basile. Además de Lechuga, se habló de Sebastián Beccacece, DT de Defensa. Las relaciones con el club de Varela son las mejores; aunque ya cortó un contrato con el Halcón por su paso en la Selección.

Jorge Sampaoli Juan Mambromata/AFP

Jorge Sampaoli fue mencionado en la danza de los nombres, pero al ex DT de la Selección le restaría mucho la experiencia en el Mundial. El nombre de Diego Maradona fue muy sugerido por los hinchas en las redes sociales, pero no estaría en los planes de la dirigencia.

¿Imaginan a este Boca después de perder la final de la Libertadores con River teniendo a Diego como DT?

Diego Maradona maradona dorados

