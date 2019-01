Boca: Balerdi al Dortmund y Nández se va al Cagliari

Finalmente, el tan esperado acuerdo, llegó y el juvenil defensor se va al Viejo Continente por 15.000.000 de euros.

El Xeneize se queda con el 10% de una futura venta. Sólo cinco partidos jugó el pibe en el club y ya se fue por una tremenda cantidad de billetes. Boca es una vidriera gigante, aunque también le sumó mucho haber ganado el Torneo L’Alcudia y ser parte de la Selección Argentina sub 20. Es más, en este momento, se encuentra con la delegación albiceleste.

Para pasar en limpio, los números fueron los siguientes. La transferencia se hizo por 15.000.000 de euros, más cuatro objetivos de 500.000 cada uno.

Esta última cláusula restan definir detalles, pero las metas se basan en partidos oficiales jugados, títulos ganados, etc. Además, Boca se queda con el 10% de una futura venta. En lo económico es un negocio redondo para la entidad de La Ribera. Desde lo deportivo, fue todo tan rápido, que no se sabe, ya que sólo se pudo mostrar en cinco ocasiones con la camiseta azul y oro. Y todos esos cotejos fueron con el equipo alternativo que jugaba en la Superliga, cuando el titular se abocaba a la Copa Libertadores.

Si bien todavía no se firmó la transferencia, el jugador ya pidió permiso en la delegación sub 20, para viajar a Alemania. El lunes se hará la revisión médica, y entre martes y miércoles, firmará el contrato que lo unirá al único líder de la Bundesliga. Daniel Angelici no llegó a su objetivo de blindar al defensor, como hizo en otros casos, y por ese dinero, no podía negarse a venderlo.

Desde la final con River en la Copa Libertadores, Nahitan Nández subió mucho en la consideración de los hinchas. Sin embargo ese buen nivel mostrado, también perjudicó su continuidad en la institución. El uruguayo, a través de su representante, pidió ser uno de los mejores pagos del plantel, y la dirigencia nunca le ofreció lo que él quería. Fueron pasando los días y finalmente, todo terminó en mal puerto para que continúe en el club. El Xeneize ya aceptó la oferta del Cagliari, y sólo falta definir la forma de pago.

Según palabras de Angelici, en el programa radial de Mariano Closs, Nández pidió irse ahora, y por eso continuará su carrera en el fútbol italiano.

En sus palabras, con respecto al futuro del uruguayo, el máximo responsable de la política boquense expresó: “Boca aceptó la oferta del Cagliari por Nández, pero si no modifican la forma de pago, se quedará en el club. El jugador me manifestó su intención de seguir su carrera en Europa. Yo le dije que el mercado grande era a mitad de año y que se quede hasta esa fecha, pero él me manifestó que quería irse”.

De esta manera, el Xeneize liberará un cupo de extranjeros, que ocupará Jorman Campuzano. Además, Wilmar Barrios y Pablo Pérez, podrían ser otros jugadores que emigren. Lucas Olaza, también tiene un pie afuera del club, salvo que se nacionalice argentino y el trámite salga rápidamente. El pretende lograr la ciudadanía para no ocupar cupo, pero el reloj le juega en contra.