San Lorenzo empató 0 a 0 con Riestra en un partido chato

San Lorenzo empató 0 a 0 con Riestra en el Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura. Un punto para cada uno que no le sirvió a ninguno, dado que el Ciclón no pudo alcanzar a Independiente -al menos momentáneamente- en la punta de la Zona B y el Malevo no pudo conseguir la clasificación a octavos de final, aunque quedó más cerca.