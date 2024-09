Boca: Edinson Cavani está listo para volver el sábado frente a River

Pese a que el entrenador xeneize, Diego Martínez, sigue jugando al misterio y probando diversos esquemas en la defensa, no hará mayores variantes en esa zona, aunque dependerá el sistema táctico que utilice para definir los nombres que saltarán al campo de juego del histórico escenario.

El plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y allí Cavani se sumó al grupo titular, al igual que Kevin Zenón, quien venía practicando en forma diferenciada por una traumatismo en la pierna derecha.

También, recuperado de una molestia en el tendón de Aquiles que le impidió jugar ante Racing, el peruano Luis Advíncula regresará a la titularidad en reemplazado de Juan Barinaga.

Por lo tanto, con todos su jugadores, Martínez sólo piensa en poner a todos los titulares, y por lo tanto, Boca formaría con Sergio Romero; Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Luis Advíncula, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Martínez se juega mucho en el superclásico, ya que una derrota lo dejaría en la cuerda floja, y el Consejo de Futbol evaluará su continuidad, aunque se cree que permanecerá en el cargo si es que derrota a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina, partido que se jugará entre el 10 y 15 de octubre próximo.

La palabra de Advíncula

Esta vez se realizó la tradicional conferencia previa a los clásicos organizada por la Liga Profesional de Fútbol y por parte de Boca Juniors estuvo presente Luis Advíncula, quien se refirió al encuentro del próximo sábado, vital para el elenco auriazul ya que debe seguir sumando para meterse en zona de Copa Libertadores y seguir soñando con el título.

"Un clásico es un partido aparte. Si bien no hemos tenido buenos partidos y venimos de una derrota que nos dolió mucho, sabemos que el hincha de Boca por más que no esté conforme, siempre va a apoyar y creo que el sábado va a ser así. Somos un equipo que tenemos grandes partidos y hay otros en los que no se dan las cosas, como el fin de semana pasado. Pero ahora es un partido aparte y la gente siempre va a apoyar", señaló el peruano.

Y cuando se lo consultó acerca de cómo imagina el encuentro, confió: "Por lo general los Superclásicos son bastante trabados. Ellos vendrán a hacer su partido. Pero nosotros somos locales y tenemos que hacérselos sentir. Hay que ganarlo como sea".

Finalmente se refirió a su lesión que le impidió entrenar normalmente estas semanas. "Cada vez estoy mejor. Es una lesión que la verdad no pensé que se iba a complicar tanto. Pero estoy mejor, con muchas ganas, listo para el sábado", concluyó.