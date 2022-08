Boca: El Changuito Zeballos no jugará hasta el 2023

Embed #ParteMédico



Exequiel Zeballos: sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/xzvhDAQZtM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 11, 2022

Para lo dejarlo más claro, Zeballos padece una ruptura de la parte posterior de la tibia - a nivel del tobillo-, además de tener comprometido el ligamento interno y otro que une la tibia y el peroné por delante. De acuerdo a lo que indican desde Boca, el tiempo de recuperación para que pueda volver a las canchas sería de un plazo de entre 4 y 6 meses. Es decir, no juega más hasta el 2023. Este mismo jueves será operado.

Luego del partido, Leyendeker explicó su patada a Zeballos: "No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Le pido mil disculpas porque lo sacó de la cancha y espero que no tenga nada”. Además, también contó en diálogo con TyC Sports: “Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él".

Embed Terrible patada de #Leyendeker al Changuito #Zeballos

Exequiel fue sometido a estudios médicos en el tobillo derecho. Tiene una lesión detrás de la tibia pero quieren hacerle más estudios al llegar a Buenos Aires.

Alerta en #Boca. pic.twitter.com/OPyyMvz6ah — Locos X BOCA Lomas (@LocosxBocaLomas) August 11, 2022

Antes de confirmarse su lesión, varios jugadores de Boca, entre ellos, Darío Benedetto, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt y Pol Fernández subieron historias de Instagram para darle ánimo al Changuito. "Tranquilo Changuito, todo pasa. Vas a volver con todo", escribió Pipa. Mientras que el defensor peruano expresó con cariño: "Volverás más fuerte que nunca mi niño lindo, te quiero mucho papi". Por su parte, "El Chelo" puso el siguiente texto acompañado de un choque de manos y un corazón: "Daleeeee loquitooo". Y, por último, Pol que "vas a volver muy fuerte amigo, te quiero mucho changui".

Mientras que los hinchas de Boca mostraron y muestran su tristeza y preocupación desde anoche hasta esta propia mañana en las redes sociales.

Embed Todos nos levantamos así por el changuito Zeballos ? pic.twitter.com/PDJQvP5gRR — Romina (@romidisan) August 11, 2022 ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic

Embed Justo a Zeballos. Hoy mi día es mas triste. — LEOALANIZ (PICHILA_) (@leoalaniz_ad) August 11, 2022

Embed Estoy triste por Zeballos así ganemos 18 a 0

Estoy triste por este partido — Juan Cruz (@JCSfutbolpaziom) August 11, 2022

Embed Alguien más está preocupado por el changuito Zeballos ? Hay q mandarlo preso al forro q lo rompio — Criss10 (@Cristianjoaq10) August 11, 2022