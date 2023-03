Nuevamente Boca fue un equipo sin fútbol y sin ideas. Pero esta vez no ligó, Sergio Romero no lo salvó, defensivamente no aguantó, y se encontró con un rival que supo mantener su plan durante los 90 minutos. Y encima, no lo perdonó -aunque tampoco lo liquidó-.

Instituto lo madrugó en los dos tiempos: en el primero, no tanto por el tiempo sí, sino porque a pesar de que ya se habían jugado 12 minutos, todavía no había señales de fútbol en La Bombonera, cuando Gabriel Graciani se filtró en el área, la metió de cabeza en el área chica y, luego de pegar en el travesaño, Joaquín Varela la empujó al gol. Y en el segundo sí porque pegó de arranque.

En cinco minutos, la Gloria sorprendió y se puso 2-0, porque instantes después del tanto de Varela, Adrián Martínez se metió en el área con pelota dominada, pared intermedia con Santiago Rodríguez, y con rebote incluido, definió y batió a Romero. Rápidamente y casi de casualidad, Boca descontó pero entre el juez de línea y el VAR lo anularon por un fino offside.

Sin embargo, el tanto despertó al Xeneize, que con empuje, comenzó a arrinconar a los cordobeses. Pero a falta de creatividad, el descuento apareció por la jerarquía individual, y fue por un excelso tiro libre de Martín Payero cuando el primer tiempo vivía sus últimos momentos. De nada sirvió porque al minuto del complemento, Rodríguez volvió a estirar la ventaja.

Hasta los minutos finales, los de Hugo Ibarra no reaccionaron y los cambios del DT tampoco le cambiaron la cara al equipo, a excepción de Miguel Merentiel, quien se lleva todo puesto. Aunque sí evidenciaron el descontento de los hinchas, quienes despidieron con silbidos a Sebastián Villa y Guillermo 'Pol' Fernández. Durante todo el encuentro Boca fue arrebatos individuales, del propio Villa para desbordar o de 'Equi' Fernández rompiendo líneas o pateando desde lejos.

La defensa del club de La Ribera nunca dio garantías, ni en el 0-0 ni en desventaja. Así, Instituto pudo haber terminado de knockear a Boca con tres contraataques letales: 'Chiquito' contuvo dos remates y 'Pol' Fernández evitó el otro frenando la carrera de Adrián Martínez. Y como no lo hizo, el Xeneize descontó: a los 41', el ingresado Merentiel capturó el rebote de un córner y puso el 2-3.

Y en la última jugada del partido, el arquero Carranza se llevó puesto al propio Merentiel. Jorge Baliño no sancionó penal pero desde el VAR lo llamaron para que revise la acción y aún así, el árbitro sostuvo su decisión. Así, Instituto se llevó un triunfazo de La Bombonera y Boca no pudo acercarse a la cima del torneo.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Barracas Central mientras que la Gloria recibirá a Talleres.