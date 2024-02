Boca: Langoni entrenó diferenciado, ¿llega al Superclásico?

El delantero de 22 años entrenó diferenciado producto de una molestia ocasionada por un golpe sufrido en el partido frente al Granate, que terminó con caída por 2 a 1 y dejó al Xeneize séptimo, a tres puntos del top 4.

Si bien no habría lesión ni nada de qué preocuparse, y el hecho de que trabaje separado de sus compañeros respondería simplemente a no exigirlo por demás en una semana tan importante, habrá que esperar cómo responde en los próximos entrenamientos, aunque su presencia en el estadio Mas Monumental no correría riesgo.

langoni.jpg Luca Langoni, la preocupación de Diego Martínez antes del Superclásico.

Langoni fue clave en la consagración en la Liga Profesional 2022 pero por reiteradas lesiones -cuatro desgarros consecutivos- casi no jugó en 2023. Sin embargo, arrancó el año siendo titular de la mano de Diego Martínez, y hasta le convirtió un gol a Talleres de Córdoba en un amistoso de pretemporada.

Aunque en los últimos encuentros no jugó desde el arranque, siempre sumó minutos, lo que denota que es un jugador muy considerado por el entrenador. De hecho, con Miguel Merentiel confirmado, y a la espera de ver qué equipo dispondrá el ex técnico de Huracán para visitar a River, Langoni pelea por un lugar entre los titulares para acompañar al uruguayo. Edinson Cavani, figura mundial pero que no atraviesa un buen presente y viene de recuperarse de un problema físico, es su competidor por el puesto, si es que Martínez juega con dos delanteros.

Por otro lado, Marcos Rojo ya dejó atrás su lesión y trabaja a contrarreloj para decir presente, al menos ocupando un lugar en el banco de suplentes. Así, el único ausente en el Superclásico sería Guillermo Pol Fernández, quien sufrió un desgarro.

gettyimages-1686959746-scaled.jpg Marcos Rojo quiere llegar al Superclásico.

En otras noticias, Boca le hizo su primer contrato profesional a Dylan Gorosito, lateral derecho de 17 años que juega en Sexta División y que viene de participar del Mundial Sub 17 con la Selección Argentina de Diego Placente. El juvenil se sumó a la Reserva de Mariano Herrón de cara a esta temporada. A su vez, el Xeneize está próximo a extenderle los vínculos a los defensores Jorge Nicolás Figal y Marcelo Weigandt.

Yael Falcón Pérez será el árbitro del Superclásico

El réferi de 35 años dirigirá el primer River - Boca de su carrera, aunque ya ofició como cuarto árbitro en el último clásico disputado en el Monumental, en mayo del año pasado, cuando el Millonario se impuso por la mínima gracias al gol agónico de Miguel Borja de penal, en un partido que terminó con mucha polémica y lluvia de expulsiones.

yael falcon perez.webp Yael Falcón Pérez dirigirá su primer Superclásico.

"Sí, sí, obvio. ¿Quién no se pondría contento? Igual que todos los partidos, pero la trascendencia que tiene es otra, pero feliz por la designación", declaró el lunes, tras la victoria de Barracas Central ante Talleres por 2-1 en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, por la sexta fecha de la Copa Liga Profesional 2024.

Los números de Falcón Pérez dirigiendo a River y Boca

River

9 partidos dirigidos

5 victorias

2 empates

2 derrotas

Boca