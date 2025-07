Franco Mastantuono: su salida de River, la llegada a Real Madrid y el Mundial 2026

"Y bueno, a mitad de año apareció el Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar, me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Para mí era un sueño, lo veía como un reto personal muy lindo. Ahí fue donde tomé la decisión. Fue a mitad de año y se resolvió en pocos días", agregó Mastantuono.

El oriundo de Azul, quien jugó 64 partidos en los que marcó 10 goles y dio 8 asistencias y sólo levantó la Supercopa Argentina 2023, sabe que su salida dolió a los hinchas de River después de que dijera que no tenía apuro por irse y siendo titular indiscutido con los octavos de final de la Copa Libertadores por delante...

image.png Mastantuono y uno de sus grandes recuerdos en River: el gol contra Boca en el Superclásico.

"Agradecerle al hincha de River, me brindó un apoyo incondicional. Cuando debuté, sin saber quién era yo, la gente me aplaudió. Para mí fue un plus. Claramente eso es un plus para el jugador: que la gente te aplauda, que te quiera, que te salude por la calle y te felicite. Eso le suma un voto de confianza al jugador que es muy importante. La gente de River me trató como soñaba y le agradezco mucho. Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la situación, con la decisión que tomé. Los entiendo, porque como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador", tiró.

Y agregó al respecto en este diálogo con TyC Sports: "No, no me duele, porque entiendo lo que están pensando. Yo sé que no están en mi lugar, entonces no pueden saber lo que me pasó ni cómo fue la situación realmente. Los entiendo como hincha de River, que no quieren que se vaya un jugador. Pero bueno, yo me quedo con los que me apoyaron, con los que me bancaron todo este tiempo, que para mí fue muy importante".

Después, recordó el triunfo 2 a 1 con River en el Superclásico con un golazo suyo de tiro libre. "La verdad que fue muy especial. Dije después de la nota de ese partido que había sido el partido que más había esperado. Había jugado dos clásicos antes, pero una cosa es empezarlo como estaba jugando yo, como titular. Era un partido muy especial para mí. Se había hablado mucho de ese partido, de que era una prueba para mí. Era el partido capaz más importante que jugué con River. Y creo que fue un momento especial, donde sobre todo lo disfruté".

Y concluyó sobre sus cuentas pendientes en el club de Núñez: "Pendiente sí, muchas cosas. Me hubiese gustado ganar muchos más títulos. Es un sueño que tengo todavía presente. Ganar títulos con River no se negocia. Me tocó estar en la Supercopa contra Estudiantes, que no jugué, pero imaginate que llevaba 20 días en River y lo que festejé ese título… Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo eso de ganar títulos, porque eso en River se disfruta mucho".

Más frases de Mastantuono: Real Madrid, Balón de Oro y Selección Argentina

El llamado de Xabi Alonso: "Con Xabi (Alonso) hablé. Se portó muy bien conmigo. La charla que tuve con él me motivó a tomar la decisión", declaró. "Me llamó y me habló siempre desde la sinceridad. Para mí fue muy importante. Como he dicho, irse de River no es fácil. Eso lo sabemos todos. Pero me lo hizo un poquito más fácil que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión", agregó.

La comparación entre River y Real Madrid: "Para mí, River es el club más grande de América, y ahora me voy al club más grande de Europa, y seguramente del mundo, que es el Real Madrid. Es un sueño. Cualquier jugador que sea hincha de River creo que esto es ideal, porque estás pegando un salto a Europa donde vas a un club que es enorme, que gana todo, que es el más ganador. Para mí, como jugador, es un reto personal muy grande".

El Balón de Oro: "Sinceramente no es algo que tenga en la cabeza ahora. Yo, como te dije, voy a adaptarme al Real Madrid, a empezar a jugar y a ganar, que es lo que manda en ese club. Quiero ganar muchas cosas con el Real Madrid. Si me preguntás mi objetivo, es ganar muchos títulos: pelear por la Champions, ganar la Liga... esos son los objetivos que tengo en la cabeza. Obviamente, primero adaptarme y poder estar allá. Pero si me ponés objetivos, tengo eso. El Balón de Oro… no sé, la verdad que no lo pienso".

La Champions League: "La Champions es algo que he soñado. Hablé con muchos compañeros míos de River que la han jugado, de la Selección también, y es algo increíble. La Champions es como la Copa Libertadores acá. Uno siempre ve Europa como más lejos, entonces jugar una Champions debe ser un sueño. Después te contaré cuando esté allá, pero sí, tengo mucha emoción por lo que va a pasar".

Mundial 2026: "Para mí es un sueño ir al Mundial, obvio. Para mí era un sueño estar en la Selección, y bueno, pude ir estando en River también. Entonces no cerraba la posibilidad de pelear por estar jugando en River. No tomé la decisión por eso. Porque ha pasado que me han llamado estando en River, y ahí no se sabía si me iba al Real Madrid o no. No estaba nada definido".