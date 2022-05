Boca mejoró pero no le alcanzó para vencer a Corinthians

Du Queiroz abrió la cuenta cuando Boca no le encontraba la vuelta al partido. pero desde la media hora de la parte inicial fue todo del Xeneize, que igualó cerca del cierre del primer segmento con una linda definición del cumpleañero Darío Benedetto, y en el segundo tiempo hizo todo para llevarse la victoria. Todo menos el gol.

Buenas actuaciones de Guillermo Pol Fernández, Óscar Romero, en especial en el segundo tiempo, y Eduardo Salvio, que anda peleado con el arco pero generó varias jugadas de gol que luego desperdició.

Con este resultado, Corinthians sigue liderando la Zona E con 8 puntos, seguido por Boca (7), Deportivo Cali (5) y Always Ready (4). El jueves se enfrentarán colombianos y bolivianos en cancha del primero, que si gana superará al equipo que orienta Sebastián Battaglia, al que visitará en la última jornada.

Frente a un equipo que se paró bien en defensa, con una línea de cinco, otra de tres y dos delanteros presionando, Boca no supo que hacer con la pelota en el inicio. Lateralizó el balón, pero con lentitud y no encontró los caminos para quebrar al elenco paulista.

La visita, en cambio, supo salir en velocidad cada vez que recuperó la pelota. Y así forzó un córner sobre los 16. El centro no encontró a su destinatario, pero el despeje corto le quedó servido a Du Queiroz, quien con un zurdazo bajo desde adentro del área venció la resistencia de Agustín Rossi para abrir el marcador.

En desventaja, Boca intentó pero le costó quebrar la estructura defensiva de su oponente. Recién lo hizo sobre los 29 cuando Alan Varela robó una pelota en mitad de cancha, se animó y fue, habilitó a Darío Benedetto y el atacante antes de llegar al área sacó un bombazo que se fue apenas afuera.

Tres minutos después, Pol Fernández habilitó con un pase frontal largo a Eduardo Salvio, quien bajó bien la pelota y cuando se disponía a definir Raúl Gustavo le quitó la pelota dentro del área y lo dejó con las ganas. Tuvo otra el Toto cinco minutos después pero su derechazo con destino de red dio en Joao Victor y se fue al córner.

Parecía que a Boca se le abrían los caminos, sobre todo cuando recuperaba la pelota en mitad de cancha y salía con pelotazos largos. Y a los 41 llegó la merecida igualdad: un mal despeje tras un centro de Luis Advíncula quedó flotando en el área, Carlos Zambrano habilitó de cabeza a Benedetto y el goleador con una perfecta media vuelta dejó el parcial 1-1.

El buen momento de Boca ase extendió al inicio de la parte complementaria. El Xeneize presionó más arriba y, tras una pelota recuperada, Benedetto habilitó a Salvio que quedó mano a mano con Cassio pero perdió en el mano a mano ante el arquero que calculó bien y le tapó el remate de zurda.

Y sobre los 10 lo tuvo Pol Fernández, quien recibió un centro de Fabra, desairó a un marcador pero remató mal desde la puerta del área y su disparo dio en Salvio y se fue por línea de fondo.

La expulsión del colombiano Víctor Cantillo, por una agresión a Fernández, a 20 minutos del final, convirtió el encuentro en un monólogo auriazul. Pero Boca, como en casi todo el 2022, siguió mostrando problemas para definir -Salvio cabeceó desviado un centro de Romero cuando estaba frente a Cassio- y el partido terminó igualado.

Mejoró mucho Boca con respecto al partido con Racing pero no le alcanzó. El primer puesto del grupo quedó lejos, pero sigue dependiendo de sí mismo para clasificar. Eso sí, deberá afinar la puntería porque si no derrota a Deportivo Cali en algo más de una semana, su sueño de ganar a séptima Libertadores fenecerá mucho antes de lo esperado.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio; Robson Bambú, João Victor, Raúl Gustavo y Lucas Pitón; Maycon, Du Queiroz, Fabio Santos y Gustavo Silva; Jo y Willian. DT: Vítor Pereira.

Goles en el primer tiempo: 16m. Du Queiroz (C) y 42m., Benedetto (B).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Gustavo Mantuán por Bambú (C), Renato Augusto por Willian (C) y Víctor Cantillo por Maycon (C), 30m. Gil por Pitón (C), 35m. Moraes por Jo (C) y 39m. Luis Vázquez por Zeballos (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 25m. expulsado Cantilo (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Cancha: Boca Juniors.