Boca no hizo pie y Central Córdoba le frenó el envión

Al elenco de la Ribera le faltó equilibrio en el juego, tal es así que sufrió desatenciones en la última línea. El Ferroviario aprovechó esa tendencia, se puso arriba a los 10 del segundo tiempo y luego amplió con un rebote de Soraire tras un penal atajado por el guardameta visitante, pero fue anulado por invasión.

El primer tiempo arrancó con algunas complicaciones para Boca en el fondo. Central Córdoba se animó a lastimar volcado en ataque y le llamó la atención al equipo de Battaglia con una arremetida de Juan Cruz Kaprof que cerró justo Marcos Rojo y un remate desde afuera de Francisco González Metilli que Rossi mandó al córner.

Para el inicio del complemento, luego de un leve dominio del Xeneize, el Ferroviario recuperó la memoria y volvió a ser arrasador apenas pitó el juez. Hasta que a los 10 minutos dio el primer golpe: González Metilli armó una gran jugada desde el vértice del área, tocó con Jesús Soraire y luego fue a buscar el rebote del remate del mediocampista.

Cinco minutos más tarde, el conjunto santiagueño tuvo un penal cobrado a instancias del VAR por un leve empujón de Marcelo Weigandt sobre Metilli. Renzo López pateó, Rossi atajó -como de costumbre- y Soraire la metió en el rebote. Sin embargo, luego fue anulado por invasión tras el aviso de los asistentes de la tecnología.

En el final creció Boca por el ingreso de Sebastián Villa. No obstante, el colombiano tampoco pudo cambiar el destino del equipo boquense y sus remates peligrosos se fueron apenas afuera.

Boca no supo cómo doblegar al rival en Santiago del Estero. Le faltó picardía, fútbol e iniciativa. La dupla Orsini-Benedetto no funcionó, Villa entró tarde y esta vez no le alcanzó ni que Rossi le dé una gran mano.