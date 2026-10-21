Boca tiene rival en la final de la Sudamericana: el Atlético Mineiro de Domínguez

El dominio del conjunto uruguayo continuó en el complemento pero corrían los minutos y no lograba descontar debido a la falta de definición y la defensa rival. Sin embargo, Atlético Mineiro se quedó con 10 hombres a los 29' del complemento por la expulsión por doble amarilla de Alan Franco (se perderá la final con Boca) y tuvo más espacios para atacar.