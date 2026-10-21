Boca tiene rival en la final de la Sudamericana: el Atlético Mineiro de Domínguez

El club brasilero, que se impuso 3 a 0 en la ida de las semis con Montevideo City Torque, cayó 2 a 0 este miércoles en la vuelta con un hombre menos y accedió a la definición del título.
Boca conoció a su rival para la final de la Copa Sudamericana: el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez. El club brasilero, que se impuso 3 a 0 en la ida de las semifinales con Montevideo City Torque, cayó 2 a 0 este miércoles en la vuelta con un hombre menos y accedió a la definición del título.
Montevideo City Torque salió al campo confiado en lograr el milagro de revertir la serie y tuvo un primer tiempo en el que fue claramente superior. De hecho, Gabriel Delfim, arquero del club brasilero, tuvo una atajada impresionante ante el remate cercano y alto de Facundo Silvera cuando apenas iban 12 minutos de juego. Y minutos después volvió a lucirse para mantener el 0-0 en el marcador.
El dominio del conjunto uruguayo continuó en el complemento pero corrían los minutos y no lograba descontar debido a la falta de definición y la defensa rival. Sin embargo, Atlético Mineiro se quedó con 10 hombres a los 29' del complemento por la expulsión por doble amarilla de Alan Franco (se perderá la final con Boca) y tuvo más espacios para atacar.
De esa manera, Montevideo continuó atacando y logró descontar en la serie de manera agónica a los 44' y 48' con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher respectivamente. Pese al gran esfuerzo del local, no pudo revertir la serie y cayó por 3 a 2 de manera global.
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