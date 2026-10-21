Sorpresa: Neymar celebró el pase de Boca a la final de la Sudamericana

Sin embargo, el festejo del brasileño también estuvo atravesado por su disputa con Thiago Mendes, mediocampista de Vasco da Gama. El conflicto entre ambos se remonta a 2020, cuando una fuerte entrada del futbolista le provocó una lesión a Neymar durante un encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Lille. Desde entonces, protagonizaron nuevos cruces, incluidos algunos durante sus enfrentamientos en el fútbol brasileño.

¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!! Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/zYfXJ72Ngm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Uno de los episodios más recientes ocurrió en agosto, cuando Neymar intentó saludar a Mendes durante el protocolo previo a un partido entre Santos y Vasco, pero el mediocampista siguió caminando sin responder al gesto. Además, antes de la semifinal ante Boca, el futbolista de Vasco había compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparecía rasgando el escudo del club argentino, aunque posteriormente la eliminó y pidió disculpas. La victoria xeneize y la publicación de Neymar volvieron a poner el foco sobre esa realidad.