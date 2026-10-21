Sorpresa: Neymar celebró el pase de Boca a la final de la Sudamericana

El astro brasilero, amigo y excompañero de Paredes en París Saint Germain, subió una historia de Instagram mostrando una camiseta de la Selección Argentina del volante que tiene enmarcada en su casa.
Neymar se sumó a los festejos de Boca tras la histórica victoria por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, que le permitió al Xeneize dar vuelta la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. El astro brasileño publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a Leandro Paredes, autor del gol decisivo, aunque su celebración también tuvo un trasfondo personal relacionado con uno de los futbolistas del conjunto carioca.
El actual delantero de Santos compartió un video de su colección de camisetas y mostró una casaca de la Selección Argentina con el número 5 de Paredes, que conserva enmarcada entre sus recuerdos más preciados. El mediocampista de Boca se la había intercambiado después de la final de la Copa América 2021, disputada precisamente en el estadio Maracaná, donde la Albiceleste derrotó a Brasil y conquistó el título continental. Neymar acompañó la publicación con un gesto de aprobación hacia su amigo y excompañero.
La relación entre ambos se fortaleció durante las tres temporadas que compartieron en el Paris Saint-Germain, entre 2019 y 2022. En aquel vestuario también coincidieron con Lionel Messi y Ángel Di María, en un grupo que construyó una estrecha amistad. Después de la clasificación de Boca, Paredes confirmó el vínculo con el brasileño: “Tenemos una gran relación”. Incluso, en distintas oportunidades, el capitán xeneize manifestó su deseo de convencer a Neymar para que juegue algún día en el club de la Ribera.
Sin embargo, el festejo del brasileño también estuvo atravesado por su disputa con Thiago Mendes, mediocampista de Vasco da Gama. El conflicto entre ambos se remonta a 2020, cuando una fuerte entrada del futbolista le provocó una lesión a Neymar durante un encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Lille. Desde entonces, protagonizaron nuevos cruces, incluidos algunos durante sus enfrentamientos en el fútbol brasileño.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en agosto, cuando Neymar intentó saludar a Mendes durante el protocolo previo a un partido entre Santos y Vasco, pero el mediocampista siguió caminando sin responder al gesto. Además, antes de la semifinal ante Boca, el futbolista de Vasco había compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparecía rasgando el escudo del club argentino, aunque posteriormente la eliminó y pidió disculpas. La victoria xeneize y la publicación de Neymar volvieron a poner el foco sobre esa realidad.
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