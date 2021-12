Boca trabaja con la mente puesta en Arsenal y la Copa

Luego de los rumores no desmentidos de actos de indisciplina por parte de Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona,prepara a su plantel para jugar una nueva fecha de la Liga Profesional.Según trascendió, el entrenador tuvo una seria charla con los jugadores en relación a las versiones que llegaron a la prensa sobre lo ocurrido el lunes por la noche en la concentración., fue la explicación que Battaglia dio tras el empate ante Newell's y la verdad es que no sonó convincente y desató los rumores.El silencio por parte de la institución no colaboró y con un clima tenso, Zambrano, Villa y Cardona estarían siendo observados de cerca para definir su futuro.

Carlos Zambrano tiene contrato hasta diciembre del 2022 y el club tendría pensado darlo a préstamo. Sebastián Villa, que debe afrontar un juicio oral en la causa por violencia de género hacia su ex pareja, tiene vínculo hasta 2023. Por último, a Edwin Cardona se le vence el préstamo el 31 de diciembre y el Xeneize no haría uso de su compra.

En medio de todo lo sucedido, Boca jugará el sábado ante Arsenal a las 17 por la fecha 24 de la Liga Profesional. Los dirigidos por Battaglia se encuentran por ahora en zona de repechaje y quieren sumar para meterse dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un triunfo en Sarandí, aseguraría, al menos, el boleto a las fases preliminares.

La idea del director técnico es poner la mayoría de los titulares, entre ellos Cardona y Villa.

LOS NUEVOS SPONSORS DE BOCA

El conjunto Xeneize recibió una buena noticia por parte de los sponsors que da cierta tranquilidad a la institución y en el armado de un plantel más competitivo de cara a la nueva temporada.



Según se dio a conocer este jueves, Boca podría repetir su actual sponsor, que es Qatar Airways, la aerolínea de bandera del país anfitrión de la próxima Copa del Mundo. Esa empresa desea seguir en el frente de la camiseta del equipo. Para llegar a un acuerdo y sellar la continuidad, los representantes de la aerolínea qatarí se reunirán con dirigentes de la entidad de la Ribera en Arabia Saudita.



Además, en Brandsen 805 se habrían recibido dos ofertas más por parte de compañías que anhelan ser parte de Boca. Una de ellas es Binance, empresa china que se dedica a hacer de plataforma de intercambio de criptomonedas y desde 2018 es considerada la de mayor volumen comercial del mundo. Asimismo, la otra empresa que busca aparecer en la indumentaria auriazul es Socios.com, también de criptomonedas.

En caso de que la institución logre concretar dichos acuerdos, en la próxima campaña los de la Ribera tendrán también sponsors en las mangas y en la espalda. En este contexto, la empresa Garbarino desaparecerá de la vestimenta.