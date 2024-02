Boca va por sus últimos dos refuerzos en este mercado de pases

"Estamos viendo la posibilidad de ver alguna cuestión más para sumar al equipo. En algún lugar que nos pueda venir a aportar algo que nosotros queremos. No está todavía decidido y tampoco el tema de los nombres. Pero sí, si existe la posibilidad, uno o dos lugares más podemos llegar a buscar", reconoció el entrenador Diego Martínez en conferencia tras el 1-1 con Sarmiento.

En primer lugar, Boca buscará cerrar la llegada de Carlos Palacios, 9 chileno de 23 años que está a préstamo en Colo Colo pero el 80% del pase pertenece al Vasco da Gama. Ahora que se liberó el cupo, en Boca confían en que pueden cerrarlo directamente con el club brasileño y, gracias a una cláusula en la cesión actual, se lo sacarían sin problema a los chilenos.

image.png

Marcó 13 goles y dio 5 asistencias en 2023 en Colo Colo.

El deseo de Palacios resultaría decisivo. Si bien en los últimos días se mostró agradecido a Colo Colo, también dijo que a Boca no se le puede decir que no. Y Riquelme tiene bien claro cómo pueden tirar la camiseta y los colores para cualquier futbolista... Que no haya estado en la semana en la presentación de la nueva camiseta de su equipo lo tomaron como toda una señal por estos lados.

El otro cupo, en caso de que se confirme la salida de Taborda, estuvo destinado siempre para las ganas de incorporar un enganche. Un puesto para el que sondearon a Rubén Botta y también a Gabriel Florentín, el ex Argentinos que juega en Rusiay estaba muy entusiasmado con la posibilidad. Hasta que su club dijo que no está dispuesto a largarlo a préstamo y sólo aceptaría una venta.

A la vez, en los últimos días, la dirigencia volvió a trascender la intención de sumar un volante central. Por un lado, se conocieron detalles de una negociación que hubo en diciembre por Ignacio Miramón, el ex Gimnasia que juega en el Lille de Francia. Y por otro, apareció el nombre del uruguayo Emiliano Martínez, recientemente convocado por Marcelo Bielsa que juega en el Midtjylland de Dinamarca. Habría sido ofrecido.

image.png

Un futbolista que viene creciendo mucho.

El restante nombre siempre en carpeta es Fausto Vera, el ex Argentinos que juega en Corinthians. Siempre seguido de cerca, con interés, por Riquelme. Una deuda de 3.450.000 de dólares (más intereses del 18%) que tiene el club brasileño con el Bicho y que la FIFA ya exigió pagar podría ser una vía de escape para el futbolista. Y Boca tal vez lo pueda aprovechar.

image.png

Un jugador que le encanta a Riquelme.