Boca vs. Atlético Mineiro: la noche histórica de Miguel Ángel Bordón y la final que marcó su rivalidad

El historial entre ambos equipos reúne ocho partidos oficiales, dos hitos inolvidables para el Xeneize y un antecedente decisivo por un título continental que vuelve a cobrar protagonismo.
La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un duelo inédito en esta competencia. El próximo 21 de noviembre, Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con un historial compartido que incluye noches memorables, definiciones y resultados que quedaron en la historia.
Aunque será su primer cruce por este certamen, los dos gigantes sudamericanos ya disputaron ocho encuentros oficiales por torneos de la Conmebol. Entre esos antecedentes sobresalen la actuación de Miguel Ángel Bordón en Brasil, en 1978, y la consagración del conjunto argentino en la Copa de Oro Nicolás Leoz, en 1993.4
El 24 de septiembre de 1978, Boca consiguió una victoria histórica por 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo encontró en la pelota parada el camino para imponerse como visitante, con una actuación determinante de su defensor.
Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Bordón abrió el marcador con un potente tiro libre. El local llegó al empate a los 42, mediante Marcelo Oliveira, pero el defensor argentino volvió a aparecer en el complemento: a los 10 minutos, convirtió otro golazo de tiro libre para sellar el resultado.
La revancha se disputó el 5 de octubre en La Bombonera y terminó con un contundente 3-1 para el equipo de la Ribera. Toninho Cerezo, en contra, Ernesto Mastrángelo y Carlos Horacio Salinas marcaron para el local, mientras que Marinho descontó para los brasileños. Con ese resultado, el conjunto de Lorenzo avanzó a la final y luego se consagró bicampeón de América frente a Deportivo Cali.
El otro gran capítulo de esta rivalidad llegó en la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993, un torneo organizado por la Conmebol que reunía a campeones de distintas competencias continentales. Después de superar a São Paulo en semifinales, el equipo conducido por Jorge Habegger se midió con el conjunto de Belo Horizonte.
El primer partido, disputado el 22 de julio en el Mineirão, terminó sin goles. Seis días después, en La Bombonera, Boca se impuso por 1-0 y levantó el trofeo ante su gente. El gol de la consagración lo convirtió Carlos Javier Mac Allister, de cabeza, a los 38 minutos del primer tiempo, tras un centro de Sergio “Manteca” Martínez.
El historial también registra dos enfrentamientos por la Copa Mercosur 2000. El primero se jugó el 24 de septiembre en La Bombonera y terminó 2-2, con tantos de Antonio Barijho y un gol en contra de Fagundes para el local. Claudio Caçapa y André, de penal, anotaron para el conjunto brasileño.
En la revancha, disputada el 18 de octubre en Belo Horizonte, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 2-0, gracias a los goles de Marques y Guilherme.
De acuerdo con los antecedentes oficiales mencionados, Boca lleva la ventaja con tres triunfos, cuatro empates y una derrota frente al equipo brasileño. El balance incluye ocho encuentros por competiciones continentales y una final ganada por el club argentino.
Ahora, con la Copa Sudamericana como escenario, ambos volverán a cruzarse en un partido que puede sumar un nuevo capítulo a una rivalidad con antecedentes de peso. Para el Xeneize, el desafío será volver a festejar ante un rival al que ya supo superar en instancias decisivas.
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