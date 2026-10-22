Boca vs. Atlético Mineiro: la noche histórica de Miguel Ángel Bordón y la final que marcó su rivalidad

La revancha se disputó el 5 de octubre en La Bombonera y terminó con un contundente 3-1 para el equipo de la Ribera. Toninho Cerezo, en contra, Ernesto Mastrángelo y Carlos Horacio Salinas marcaron para el local, mientras que Marinho descontó para los brasileños. Con ese resultado, el conjunto de Lorenzo avanzó a la final y luego se consagró bicampeón de América frente a Deportivo Cali.

Boca le ganó la serie de semifinales a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores 1978.

La Copa de Oro de 1993, el título que Boca le ganó al Galo

El otro gran capítulo de esta rivalidad llegó en la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993, un torneo organizado por la Conmebol que reunía a campeones de distintas competencias continentales. Después de superar a São Paulo en semifinales, el equipo conducido por Jorge Habegger se midió con el conjunto de Belo Horizonte.

El primer partido, disputado el 22 de julio en el Mineirão, terminó sin goles. Seis días después, en La Bombonera, Boca se impuso por 1-0 y levantó el trofeo ante su gente. El gol de la consagración lo convirtió Carlos Javier Mac Allister, de cabeza, a los 38 minutos del primer tiempo, tras un centro de Sergio “Manteca” Martínez.

Boca le ganó la final de la Copa de Oro 1993 a Atlético Mineiro.

Copa Mercosur 2000: dos partidos con resultados diferentes

El historial también registra dos enfrentamientos por la Copa Mercosur 2000. El primero se jugó el 24 de septiembre en La Bombonera y terminó 2-2, con tantos de Antonio Barijho y un gol en contra de Fagundes para el local. Claudio Caçapa y André, de penal, anotaron para el conjunto brasileño.

En la revancha, disputada el 18 de octubre en Belo Horizonte, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 2-0, gracias a los goles de Marques y Guilherme.

Cómo está el historial entre Boca y Atlético Mineiro

De acuerdo con los antecedentes oficiales mencionados, Boca lleva la ventaja con tres triunfos, cuatro empates y una derrota frente al equipo brasileño. El balance incluye ocho encuentros por competiciones continentales y una final ganada por el club argentino.

Ahora, con la Copa Sudamericana como escenario, ambos volverán a cruzarse en un partido que puede sumar un nuevo capítulo a una rivalidad con antecedentes de peso. Para el Xeneize, el desafío será volver a festejar ante un rival al que ya supo superar en instancias decisivas.