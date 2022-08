Bochini: "Nos sorprendió a todos que Falcioni haya vuelto"

"Independiente no domina a los rivales, a ningún equipo y creo que falta continuidad en el juego. Con otros jugadores, pero no hace mucho tiempo atrás, cuando (Alejandro) Kohan era preparador físico, salía a presionar y estaba todo un tiempo jugando en el arco rival. Eso se puede intentar, aunque sean otros jugadores los de ahora", aseguró con respecto al presente futbolístico.

Haciendo hincapié en el nivel del plantel, Bochini opinó: "No es de los mejores de su historia, pero creo que tendría que estar un poco más arriba en el campeonato. Tiene para jugar mejor y para ganarles a equipos que no son muy superiores. Algunos no tienen mucho más que Independiente y están más arriba, como Atlético Tucumán".



Otro de los temas tocados por el ídolo del Rojo fue el regreso de Julio César Falcioni, quien afronta su tercer ciclo como DT en la institución. "Nos sorprendió a todos que haya vuelto. Dicen que es el único que quería agarrar, pero no puede ser que sea así", expresó.

"Debe haber un montón de técnicos que quieran dirigir a Independiente. Además, Falcioni no viene gratis: tiene un contrato y cobra una plata, nadie viene a dar una mano, vienen a trabajar", resaltó.

Por último, el ex jugador de 66 años, detalló lo que necesita el conjunto de Avellaneda para revertir su presente: "Hay que tener jugadores que se entiendan y tener un equipo que vaya, tanto de local como de visitante, a tratar de imponer su juego, más en Independiente, que es un club que siempre tuvo equipos que iban para adelante y eran superiores a los rivales".