Bomba: Andrés Iniesta también podría llegar al Inter Miami

El volante español, multicampeón con Barcelona y campeón del mundo con la Selección de España en 2010 -convirtió el gol del título-, fue uno de los grandes socios de Messi en el Culé, y a sus 39 años está sin club luego de su paso por el Vissel Kobe japonés. Allí jugó cinco años y disputó 134 partidos, en los que convirtió 26 goles y dio 25 asistencias.

Inter Miami lo tiene incluido en una extensa lista de posibles refuerzos, y el 'Cerebro' no vería con malos ojos llegar a la MLS y compartir con ex compañeros. De hecho, ya habría habido contactos entre las partes para empezar a llegar a un acuerdo contractual. Un detalle no menor: el club ya agotó los tres cupos de 'Jugador Franquicia', por lo que deberá negociar un contrato inferior a lo estipulado.

En un primer momento tomó fuerza el rumor de que Iniesta podría venir a Argentina para incorporarse a Argentinos Juniors, dirigido por su amigo Gabriel Milito. Incluso, tanto el propio volante como el DT del Bicho reconocieron que la posibilidad era cierta. Pero una oferta de Inter Miami terminaría de desvanecer el sueño en La Paternal.

41da87ba-66ac-4eab-a965-e898aa9e7531_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg Andrés Iniesta estuvo cinco años en el fútbol japonés.

Gerardo Martino, flamante DT de la franquicia de David Beckham, fue consultado sobre una posible llegada de Iniesta y respondió: "Andrés es probablemente uno de los mejores jugadores y de las mejores personas que me ha tocado dirigir”.

En la misma línea, aunque sin referirse al español, resaltó: “El objetivo es terminar de completar al plantel. Hay muchos jugadores que deben llegar, pero la idea es que esos futbolistas se vayan acoplando con buenos resultados. Suena ambicioso decir que estamos reconstruyendo un camino. Nosotros estamos haciendo un camino nuevo con la elección que hemos hecho con la dirigencia. Tenemos poco tiempo para que ese camino comience a fluir”.

También se expresó al respecto Sergio Busquets. “Hasta el momento estamos Leo y yo. Se ha hablado también de Jordi Alba o Iniesta, pero hay que estar tranquilos. Si bien me alegra la posibilidad de compartir un nuevo equipo con muchas personas con las que compartí momentos inolvidables, será lo que el club decida”, afirmó.

Mientras, las Garzas ya cerraron también al volante paraguayo Diego Gómez, y negocian para incorporar a Facundo Farías y Tomás Avilés del fútbol argentino. También buscan sumar a Luis Suárez, cuya salida de Gremio no está para nada sencilla.