Braian Romero: "Nos vamos con un sabor amargo"

"Nos vamos con un sabor amargo porque no pudimos concretar todas las situaciones que tuvimos. No estuvimos tan finos en el último cuarto de cancha pero el equipo trabajó muy bien, creo que se vio un River muy protagonista. Nos llegaron una vez y nos agarraron de contra pero contento con la actuación en general del equipo", comentó el jugador sobre la performance de su equipo.

ADEMÁS:

Paulo Díaz salió por una molestia y encendió las alarmas

Romero suma cuatro goles en seis partidos con la camiseta de River y continúa mostrando su faceta de goleador: "Contento por el presente del equipo. La verdad es que desde el primer día me hicieron sentir muy bien. Un delantero quiere aportar goles siempre y no siendo egoísta. Todos los compañeros están haciendo un gran trabajo y gracias a dios me esta tocando a mi".

Por último al ser consultado por el Superclásico ante Boca del próximo miércoles destacó: "Son partidos aparte los clásicos. Vamos a tratar de darlo todo y hacer lo mejor".