Brasil empató con Colombia 1-1 y se medirá con Uruguay

Raphinha abrió la cuenta para la Canarinha a los 12 minutos de la parte inicial, igualando Daniel Muñoz sobre los 47 del mismo segmento. En el complemento Brasil intentó pero se le complicó llegar al arco defendido por Camilo Vargas y debió conformarse con sumar un punto que le dio la clasificación, pero lo lleva a jugar con un adversario complicado.

Más claro tiene el panorama el elenco cafetero, que es claro favorito para llevarse la victoria frente a los panameños. Está jugando un torneo bárbaro, con un James Rodríguez intratable que esta vez volvió a brillar en el primer tiempo para luego bajar un poco su rendimiento.

Estos dos choques de cuartos de final se llevarán a cabo el próximo sábado. Colombia jugará ante Panamá desde las 19 y el plato fuerte entre Brasil y Uruguay arrancará a las 22 de nuestro país.

El primer tiempo entre Brasil y Colombia fue lo mejor que se vio hasta el momento en el certamen. Nada de especulaciones, puro fútbol ofensivo de uno y otro lado.

Si bien era Brasil el necesitado de un triunfo para quedarse con el grupo, Colombia salió a buscar la victoria desde el minuto inicial, con un James Rodríguez intratable como en el resto del certamen.

Y a los 7 tuvo una chance clara con un tiro libre ejecutado por su figura que besó el travesaño del arco defendido por Alisson.

Pero Brasil no fue menos y sobre los 12 consiguió un tiro libre desde una posición parecida. La diferencia fue que Raphinha no falló: le pegó como los dioses y venció la resistencia de Camilo Vargas, que llegó a tocar el balón pero no pudo impedir que durmiera en la red.

No se entregó el equipo cafetero y fue en busca del empate. Le anularon un gol a Davinson Sánchez, por un offside milimétrico y otro tiro libre de James fue rechazado al córner con lo justo por Alisson. Hasta que el final se hizo justicia.

Corrían 47 minutos cuando Jhon Córdoba recibió de James cerca de la medialuna del área y sacó una asistencia precisa hacia la derecha para Muñoz quien, ingresando libre y perfectamente habilitado, abrió el pie diestro y dejó sin chances al arquero brasileño para sellar el 1-1 parcial.

Como era de esperar bajó la intensidad en la parte complementaria. Pero, si bien a menor ritmo, los dos siguieron siendo bastante agresivos con la pelota en los pies. Pudo desnivelar Colombia con dos cabezazos de Córdoba y también lo pudo hacer Brasil con un tiro libre de Raphinha que se fue cerca. Pero pasada la media hora las cosas seguían igualadas.

A Brasil le costó trasladar la pelota hacia adelante ante la buena presión colombiana y el equipo de Néstor Lorenzo, a través de réplicas rápidas lo pudo liquidar, pero primero Jorge Carrascal y después Rafael Santos Borré desperidiciaron dos chances de oro, sobre todo el último.

Insistió Brasil pero no supo como quebrar a su rival y terminó en el segundo lugar de su grupo, con la complicación que genera enfrentar en la próxima instancia a Uruguay y sin Vinicius Junior, que llegó al límite de amarillas y no podrá estar.

Colombia mostró una vez más su buen fútbol, estiró su serie invicta y se perfila para llegar a las semis el próximo sábado frente a Panamá.

Triunfo de Costa Rica

En la despedida de ambos de la Copa América, Costa Rica superó a Paraguay 2-1 y terminó tercero en el Grupo D. Francisco Calvo y Josimar Alcócer le dieron el 2-0 parcial al equipo de Gustavo Alfaro, descontando Ramón Sosa para el perdedor.