Brian Fernández volvió a recaer en sus adicciones

Hacía varios días que el delantero no se presentaba a los entrenamientos y en las últimas horas un amigo lo habría encontrado en un muy mal estado. Actualmente, el futbolista se encuentra internado.

Según la información que transcendió, Fernández abandonó el nosocomio pero tuvo que volver. Su cuadro es reservado y genera gran preocupación en su familia y en el equipo de la Primera Nacional.

El pase del delantero pertenece a Colón, que lo prestó a Deportivo Madryn sin cargo ni opción de compra hasta diciembre de 2022, con una cláusula de salida en junio próximo.

Brian Fernández lucha contra la adicción a las drogas desde hace bastante tiempo, situación que lo llevó a estar suspendido por varios meses cuando era jugador de Racing por un doping positivo. Además, lo hizo interrumpir probablemente el mejor momento de su carrera cuando había llegado al Portland de la MLS.

Tras su regreso a la Argentina, firmó con Colón, donde solo jugó un partido durante la pandemia.

Luego fue marginado del plantel por Eduardo Domínguez, tras un problema con uno de sus colaboradores. Es por eso que desde Colón tomaron la decisión de que no jugara lo que restaba del campeonato. A Fernández le afectó mucho y tuvo una nueva recaída en su adicción, por la cual pasó días muy malos y obligó a la familia a tomar la decisión de internarlo en una clínica de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires.

Tras su ingreso al centro médico, el futbolista arribó a Ferro donde supo lucirse pero no pudo sostener sus buenos momentos en la cancha por los inconvenientes personales. Tras su paso por el Verdolaga, Fernández regresó a Colón en enero de este año y, si bien Julio Falcioni había mostrado interés en contar con el delantero para afrontar la Copa Libertadores 2022 y el torneo argentino, el jugador no tuvo constancia en la pretemporada y sumó varias faltas sin avisar a las prácticas, por lo que la dirigencia sabalera tomó la decisión de no contar con él.

Tras dicha determinación, Christian Bragarnik, representante de Brian, arregló un préstamo hasta diciembre de 2022 con Deportivo Madryn.