Brian Sarmiento jugará en la liga de Venado Tuerto

El rosarino de 32 años quedó libre de San Miguel a fines de 2022, tras jugar seis meses en los que disputó 18 encuentros (solo cuatro de ellos como titular) y convirtió un gol. Pero el talentoso volante consiguió club y seguirá su carrera en el fútbol regional amateur argentino.

Será el décimo sexto club de su carrera, luego de los pasos por: Racing de Santander (2007-08), Xérez CD (2008-09), Girona FC (2009-10) y Salamanca (2010-11) del fútbol español, Racing (2011-2012), Arsenal (2012-13), All Boys (2013), Ponte Preta de Brasil (2014), Quilmes (2014), Real Garcilaso de Perú (2015), Banfield (2016-17), Newell's Old Boys (2017-18), Volos NFC de Grecia (2019), All Boys (2020), Club Aurora de Bolivia (2021) y San Miguel (2022-2023). También jugó en Estudiantes, donde hizo Inferiores pero no llegó a debutar en Primera.

Hace algunos días Sarmiento había sido viral en redes sociales por la difusión de un video suyo bailando como parte de una murga que participaba del carnaval de Gualeguaychú.

Independiente de Amenábar está en la Primera División B, segunda categoría de la liga venadense. Este año compartirá zona con Club Social y Deportivo Belgrano, club contra el que debutará el próximo domingo, Ben Hur, Matienzo, Jorge Newbery, Belgrano FBC de Sancti Spíritu, Central Argentino, Centenario, Sportivo Avellaneda y Sacachispa FBC.