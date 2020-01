Brito, vice de River y la Superliga, no le encuentra razón al planteo de la postergación

En cuanto al argumento del Torneo Preolímpico y la perdida de jugadores para el arranque de la Superliga, Brito se sorprendió aun más: “Hasta donde sé no se decidió ayer el preolímpico, se sabía cuando se votó el calendario en el comité, no entiendo, la lucha de poder por si misma no la entiendo. Lo que creo es que debemos ser serios porque estamos por vender los derechos internacionales y hay que hacerlo bien por 10 años y resulta que le vamos a vender algo que por ahí no empieza ahora”.

En charla con el programa River Monumental por Radio del Plata, Brito le pidió a sus pares: “Por lo menos cuando vamos a la Superliga hay que dejar de lado el sombrero de nuestros clubes y pensar en el bien del fútbol y en la gente, en los jugadores y en los técnicos que se preparan para una fecha y se debe respetar, igualmente no me gusta a hablar por los demás vamos a escuchar y vamos a trabajo para que sea lo mejor para el fútbol, no reuniremos el miércoles y le jueves”.

Mientras que sobre lo que dijo Marcelo Gallardo que era algo ridículo una postergación, Brito resaltó: “Totalmente que coincido, porque de haberlo sabido ante se armaba una pretemporada distinta, con otros trabajos y amistosos, pero venimos preparándonos con este calendario hace 35 o 40 días”.

ADEMÁS:

También recordó cómo fue la génesis de este tipo de calendarios y torneos: “Los equipos que no jugaban torneo internacionales pidieron hacer copas para poder seguir recaudando y por eso se armó la Copa de la Superliga que debe jugarse en estas fechas porque no da el calendario, recuerden que decidimos bajar de 30 a 20 los equipos como 4 descenso y 2 ascensos, por eso exigen estos problemas y con las copas trátanos que todos tengan partidos para tener competencia”.

En este sentido sumó: “River como otro clubes fue solidario con ese planteo por más que fuese a veces una complicación e hicimos este formato actual que incluso suma puntos para el promedio, por eso no encuentro el planteo. Acá la preocupación es de todos, de la televisión, de los clubes, de los sponsor que pagaron para un torneo que empezaba de un modo, toda incertidumbre es una dificultada para todos”.

Finamente, el vicepresidente habló en cuanto a la economía de River y tras confirmar qué hay un acuerdo con el contrato de Ignacio Fernández, Brito destacó que la venta de Exequiel Palacios permitió pagar varias deudas como la de Lucas Pratto. “Nosotros siempre fuimos claros con los pases, no inflamos los números, porque lo sentimos y porque en River hay opositores que controlan, no como en otros clubes donde no lo hay y hoy está saliendo a la luz”, aseveró Brito. Por último sobre el sostén del plantel opinó: “Estamos haciendo un esfuerzo económico muy grande por mantenerlos, ese es el mejor refuerzo, acá los jugadores están muy cómodos con el proyecto y con los logros”.

ACTIVIDAD

El plantel de River regresó a los entrenamientos esta mañana en Ezeiza, bajo la lluvia, pensando en preparar el equipo para la fecha programada del próximo domingo ante Independiente que le puede permitir ser el puntero de la Superliga junto a Argentinos. Más allá de los rumores de la posible postergación, Marcelo Gallardo dispuso un entrenamiento de físico y aeróbico tal como suele suceder a los regreso de algunas jornadas de descanso y desde mañana inicia las tareas con pelota para armar el equipo que por ahora es una incógnita.