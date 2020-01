"No lo tomo como una revancha personal. Esto es un juego. No hay revancha de nada", aseguró.

"Esto es Independiente contra River y hay que ganar y mucho más si somos locales", señaló sobre el encuentro que se jugará el domingo desde las 19.10 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Pablo Pérez, quien fue titular en Boca en la derrota por 3-1 ante River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid, analizó que su equipo tendrá que salir a atacar al millonario porque es algo que molesta al equipo conducido por Marcelo Gallardo.

"Hay que atacarlos porque es algo que los incomoda muchísimo. No solamente tenemos que cubrir espacios, sino también tenemos que atacarlos porque les duele bastante", opinó. "Estamos trabajando y ordenándonos para tratar de ganar el partido tan importante que tenemos el fin de semana", añadió.

Al ser consultado por el principal objetivo del Rojo de cara al presente semestre, el volante se mostró cauto para elegir un certamen en particular.

"Tenemos que pensar en ganar el domingo para acortar las distancias y acercarnos al pelotón de arriba. Y terminar lo más alto posible para clasificar a la próxima Copa Libertadores, la Copa de la Superliga y la Sudamericana", explicó.

"Tenemos cuatro partidos muy importantes, pero el único especial es el de Racing porque es el clásico de Independiente y tiene otra adrenalina por el hincha, por los dirigentes y por nosotros", comentó sobre el choque ante la Academia, a jugarse por la fecha 19 de la Superliga.

El futbolista, quien debutó en Newell's Old Boys en 2007, reconoció el interés del club rosarino por contratarlo en el presente mercado de pases, aunque remarcó su decisión de quedarse en su actual equipo.

"Tuve contacto con la gente de 'Ñuls', pero tomé la decisión de quedarme en Independiente porque tengo ganas de revertir la situación que vivimos el año pasado y tratar de cumplir los objetivos que tenemos por delante", expresó.

Además, destacó la llegada de Lucas Pusineri como director técnico en reemplazo del saliente Sebastián Beccacece.

"Pusineri está palpado de fútbol, es un tipo que tiene mucho vestuario, mucha experiencia y se le nota. Todo eso lo transmite a nosotros y nos pone contentos. La idea nos gusta", comentó.

"Las ideas del técnico son buenas y atractivas. Nos va a venir bien por la forma de jugar y ojalá que la pongamos en práctica rápidamente", analizó.

En cuanto a la salida de Beccacece de Independiente y su llegada casi inmediata a Racing Club, el ex volante de Boca expresó que "son decisiones personales de cada profesional sobre las que no me gusta opinar. Yo me quedo acá para tratar de revertir la situación del año pasado. Esto es un trabajo y todos queremos trabajar", concluyó Pablo Pérez.

