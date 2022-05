Brown de Adrogué se trajo un punto de Carlos Casares

Embed #NacionalEnTyCSports ¡Gol en el arranque del complemento! @CABrown_Oficial se adelanta en el marcador gracias a este cabezazo de Oscar Belinetz.

Segui el partido EN VIVO por @Tycsports o https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/MkjZOSYXyn pic.twitter.com/zjLcBAKOqR — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 28, 2022

Oscar Belinetz abrió la cuenta para los de Adrogué a poco de iniciada la parte complementaria, pero a los 6 minutos del mismo segmento Emanuel Dening puso la igualdad definitiva en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

En el otro encuentro disputado en la jornada Independiente Rivadavia derrotó como local a Estudiantes de Buenos Aires 2-0 con goles de Fernando Luna y Matías Quiroga, ambos en la primera parte.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Sábado: Instituto-Chacarita (15.10, TyC Sports), Nueva Chicago-Chaco For Ever (15.10, DirecTV), Sacachispas-Guillermo Brown y Flandria-Villa Dálmine (15.30), Tristán Suárez-Defensores de Belgrano (18) y Quilmes-Atlanta (19.10, TyC Sports).

Domingo: Deportivo Madryn-Güemes(15), Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (15.10, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy-Almirante Brown (15.30), Alvarado-Gimnasia de Mendoza (16), Mitre-Atlético de Rafaela (17), Temperley-Belgrano (17.10, TyC Sports), Ferro-Santamarina (19.10, TyC Sports) y Almagro-San Telmo (21.10, TyC Sports).

Lunes: Deportivo Morón-Deportivo Riestra (21.10, TyC Sports).

POSICIONES: Belgrano 37 puntos; San Martín (T) 32; Brown 31; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, Instituto y Estudiantes (RC) 24; Agropecuario y Brown (PM) 23; Quilmes 22; San Martín (SJ) 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.