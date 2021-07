Bruno Zuculini: "Estoy muy contento por mis compañeros"

, comentó Zuculini.Con respecto a la exigencia permanente que tiene el plantel, Bruno aclaró:Quien también dio su visión de la buena performance de River fue el defensor: "Por suerte pudimos encontrar el equipo que maneje todo el partido como lo trabajamos en la semana. Si bien hubo cambios entre los primeros encuentros, cualquiera que entra hace lo mejor para el equipo y era esto lo que queríamos".Haciendo referencia a su dupla con Paulo Díaz destacó: "Creo que supimos consolidar una buena zaga central pero esto es largo y todavía queda camino por recorrer. Intentamos hacer lo mejor y por suerte estamos firmes y solidos. Pudimos encontrar esa defensa sólida que estábamos buscando"

Por último al ser consultado por su vuelta a la institución respondió: "Me tocó ir a Defensa para sumar experiencia y me sirvió un montón. Volví para esto, para tener la revancha que estaba buscando. Si bien no arranque como quería lo fui llevando de a poco".

Por otra parte, Matías Suárez contó por qué pidió retirarse del campo de juego: "Sentí en la ultima jugada una pequeña molestia en el aductor y preferí avisar para que no se ponga peor. Justo abrí la pierna y sentí dolor, por eso preferí parar y avisar al cuerpo medico. Espero que no sea nada y ya mañana sentirme mejor".

Analizando el buen momento que atraviesa el Millonario dijo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil con Lanús, que venia de ganar las dos fechas y que juega con mucha intensidad. Nosotros hicimos nuestro partido, repitiendo lo que hicimos el otro día: seguir buscando e intentando. Gracias a Dios nos llevamos los tres puntos".



El delantero contó cómo lleva el plantel la seguilla de partidos: "Cuando se gana en la semana se trabaja más tranquilo, eso te da mucha mas confianza y estamos todos preparados para jugar cada tres días".



"Todos queremos jugar estos partidos y todos estamos preparados para que al que le toque hacerlo lo haga de la mejor manera", concluyó.