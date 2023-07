"Estoy muy contento de estar acá, ahora voy a hacer la revisión médica y si todo sale bien ya firmo el contrato para mañana (el viernes) poder estar a disposición del técnico. Allá (en Hungría) hice la pretemporada y jugué algunos amistosos, yo me siento bien físicamente, una vez que firme estaré a disposición para lo que me necesiten", comentó Auzqui.

"Es especial llegar a este club, porque tengo a mi viejo que es hincha de San Lorenzo, muchos familiares, primos, tíos, padrinos, y la verdad es que me siento muy feliz de lograr el sueño de mi viejo. Él siempre me decía que le gustaba la idea de que yo jugara en San Lorenzo y estoy feliz porque le voy a cumplir el sueño de verme con esta camiseta", agregó el extremo.

2023070614485035890-500x333.webp

Auzqui jugó en el último año y medio en el Ferencváros de Hungría donde ganó dos títulos.

"Estoy muy feliz de poder jugar en un grande como San Lorenzo, lo quiero disfrutar al máximo, dar lo mejor y ayudar a mis compañeros desde donde pueda", comentó el futbolista, quien reveló que habló tanto con Batalla como con Cerutti, ex compañeros suyos en River y Estudiantes respectivamente.

"Hablé con Augusto (Batalla), hace rato que venimos hablando, también con el Pocho Cerutti que compartimos muchos años en Estudiantes, y también me habló de lo lindo que es el club y cómo se trabaja. Cuándo me llegó la propuesta mucho no lo tuve que pensar, y acá estoy", aseguró "El Perro".

Por último, el ex River mostró su alegría por ser pretendido por Rubén Darío Insua: "Para un jugador es muy importante saber que un técnico te pidió, habla del trabajo que uno hace y que puedo servir para su equipo y, como dije antes, no lo tuve que pensar mucho. Se hizo largo por el tema de la negociación, pero ya estoy acá y me siento muy feliz".