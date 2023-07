Andrés Fassi y una condición a Boca para llevarse a Diego Valoyes

En una entrevista con Radio Continental, Fassi contó la contrapropuesta que le hizo Talleres a Boca: "Incluye jugadores y dinero, es muy difícil que Valoyes pueda ser pagado en el mercado local por lo que vale, entonces la propuesta que les hicimos es un mix, entre jugadores y dinero". Aunque no lo precisó, tal como había manifestado en otra entrevista, serían tres los futbolistas que pretende a cambio.

Lo cierto es que el colombiano dejará el club cordobés en este mercado de pases y así lo confirmó el dirigente, aunque es incierto dónde continuará su carrera. Por lo pronto, Fassi aclaró que tiene propuestas del exterior también, aunque desde el Consejo de Fútbol azul y oro lo siguen desde hace tiempo.

"Con Boca hay una excelente relación, hicimos muchas cosas con ellos. Admiro mucho a Román. Boca ya tiene las pretensiones de Talleres y está en ellos, pero también hay ofertas de Rusia y México muy buenas", confesó el dirigente.

Qué dijo Valoyes sobre la chance de ir a Boca

El lunes, luego del empate de Talleres ante Gimnasia y Esgrima La Plata 2-2 en Córdoba, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de jugar en el Xeneize y esquivó dar precisiones."No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada, pregúntenle a Andrés (Fassi, presidente del club), ja", aseguró.