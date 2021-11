Carlos Tévez anticipó que en Argentina solo jugará en Boca

El jugador, que se despidió de Boca Juniors a mediados de este año, dejó en claro que por el momento no piensa en volver a ponerse los pantalones cortos aunque no descartó hacerlo -en el exterior- siempre y cuando le ofrezcan una propuesta que lo motive. “Extrañar, no extraño el fútbol. La estoy pasando realmente bien con mi familia”, fue la frase que anticipó su presente.

Su presente como jugador retirado

“No me pasa de querer estar cuando veo que rueda la pelota. El sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y por dentro pensaba que, si estuviera jugando, me estaría perdiendo el casamiento. Y si se daba el resultado como fue, no iba porque me amargaba y no iba a poder sacarme una foto o tomar una copa; iban a decir que Boca perdió y Tévez estaba de joda. El fútbol te lleva a eso”, ejemplificó el ex 10 de Boca al hablar por el canal de cable ESPN.

"¿Si pienso volver a jugar? Todos mis amigos y familia me hacen esa pregunta, pero no sé para qué lado voy a arrancar. Hoy disfruto del momento. Uno se empieza a preparar. Pero me cuido en el mientras tanto. Quisiera algo que me interese y motive o me saque algo de adentro y me den ganas. Pero como estoy, cada vez que veo a la Juventus, Boca o algún equipo que he pasado, busco adentro mío ese fuego para motivarme para jugar 6 meses o un año más y no lo encuentro”, se sinceró Tévez.

“Si hay futuro como jugador, es afuera. Mantendré mi palabra, no voy a jugar en otro club acá. De afuera me tentaron para ir a jugar, pero por ahora juego con los pibes en el barrio y me entreno para estar bien. Igualmente no me levanto a las 6 de la mañana”, comentó el Apache, descartando de plano la posibilidad de alistarse en All Boys, el club de sus inicios en el fútbol infantil, como se especuló en un momento.