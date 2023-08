Tevez, quien tiene una única experiencia como entrenador en 2022 en Rosario Central (dirigió 24 partidos con 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas), expresó sobre el panorama del Rojo: "Independiente es un grande dormido que cuando lo despertemos va a ser interesante. Hay que sacarse los zapatos de baile, empezar a correr, tirarse de cabeza y meterle la impronta de jugar bien al fútbol".

"Me tocó a mí porque tengo huevos para agarrar", continuó el Apache, quien aceptó este barco que se está hundiendo y que muchos no se animaron a comandar, entre ellos Ariel Holan, Daniel Garnero y Gabriel Milito, quien decidió respetar su contrato con Argentinos Juniors.

"Ya la energía es otra, un entrenamiento diferente, otro aire. Entrenamiento intenso, no estaban acostumbrados. Mis equipos son intensos. De a poco vamos a sacar conclusiones más profundas. Todos unidos para sacar a Independiente para adelante, eso es lo principal", comentó el entrenador.

Y continuó en esa misma línea: "El que me demuestre que se tira de cabeza va a jugar. Eso necesita Independiente. El que no esté en esa situación, no va a jugar conmigo. Vengo a cambiar esta situación y vengo a dar la vida por eso: 24 por 7 por Independiente".

Por otro lado, reveló sobre el mercado de pases: "Cali es mi prioridad. Vendría bien tener la experiencia de Izquierdoz en este plantel, más en esta situación, que venga gente que se ponga la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino. Que venga depende de lo que resuelva la familia, estoy contento y conforme con lo que hablé con él".

Arrancó la Era de Tevez en Independiente...

La situación de Independiente y los rivales de las 13 finales

Independiente está en zona de descenso en la tabla anual junto a Huracán y Colón con 28 puntos cada uno. Si bien el último es Arsenal (tiene 22), el club de Sarandí se está yendo a la "B" por los promedios y por eso es el anteúltimo de la tabla anual el que bajará de categoría y ese puesto lo comparten, al momento, los tres clubes mencionados. Aunque son varios los comprometidos que están apenas por encima de ellos.

Para salvarse del descenso el Rojo necesita despegar y salir del anteúltimo lugar en estas 13 fechas de la ronda inicial de la Copa de la Liga donde enfrentará a Vélez (L), Gimnasia (V), Huracán (L), Rosario Central (V), Instituto (L), Racing (V), Argentinos (V), Barracas Central (L), River (V), Arsenal (L), Atl. Tucumán (V), Banfield (L) y Talleres (V).