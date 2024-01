Caruso Lombardi contó que casi se agarra a las piñas con Beligoy

“Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario”, explotó Caruso en TN Deportivo. Y, en ese sentido, explicó: “En el hotel lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros”, sentenció.

“A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir’. Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije, me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares y lo invité y se metió adentro del hotel”, explicó el DT.

Por otro lado, Caruso confesó que le pidió disculpas a Iván Tapia porque “él no se mete con jóvenes”. “Yo estaba pidiendo disculpas a un juez porque había tenido unas palabras con su hijo y le quería pedir disculpas porque no me puedo meter con los chicos jóvenes, como me pasó con Iván Tapia, que le pedí disculpas. Yo con chicos jóvenes no me puedo meter, me meto con la gente grande”, aclaró.

Beligoy: "Tenemos uno de los mejores arbitrajes del mundo"

En las últimas horas, justamente desde Mar del Plata, Federico Beligoy dialogó con TyC Sports y expresó: "Me gusta mucho el arbitraje inglés, con sus defectos y virtudes. España siempre ha sido muy fuerte arbitralmente. De hecho, en esta pretemporada está con nosotros el asistente que estuvo en los últimos dos Mundiales y en el partido de Argentina frente a Holanda".

"Está acá, Roberto Díaz, con nosotros. También hay instructores de Suiza, Arabia Saudita y de Oceanía. Tenemos de los mejores árbitros del mundo y constantemente todo el mundo arbitral nos lo hacen saber. Por eso han venido de esos países. Saben que el arbitraje argentino es muy fuerte".