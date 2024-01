Banega fue presentado en Newell's: "Elegí con el corazón"

El club confirmó por sus redes sociales el arribo de Banega, quien logró desvincularse de Al-Shabab de Arabia Saudita. El primer anuncio lo hizo mediante una postal con un perchero en el que colgaban todas las camisetas que defendió Banega en su carrera. Desde la del Xeneize y Sevilla hasta la de Inter y la Selección Argentina. Y delante, el manto rojinegro. "Todos los caminos conducen a casa", escribió el club.

image.png

En su primera charla con la cuenta oficial desde el Coloso, Banega aseguró: "Estoy muy contento de volver a llegar al club del que soy hincha y es una felicidad enorme volver a ponerme esta camiseta. Hace mucho tiempo tenía ganas de volver, se estaban haciendo un poco largo los trámites pero por suerte se pudieron dar. Ahora estoy acá, con mucha felicidad y con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros".

A su vez, expresó el sentimiento que le tiene al club y a los fanáticos leprosos que lo reconocen fuera de las canchas. "Uno siempre trata de mirar el afecto que le dan en las redes y en la calle, es muy lindo. Ahora hay que tratar de hacer lo mejor para el club, dar lo mejor adentro de la cancha, que es donde te lo agradecen", agregó Ever.

Por último, el ex jugador de la Albiceleste reconoció que ya habló con su próximo entrenador y manifestó tener otra madurez por haber jugado tanto tiempo en el exterior, aunque también afirmó que rodearse de los más chicos será de mucho aprendizaje.

"Desde que me fui siempre sigo a Newell's. He hablado con el técnico, con la gente del club. Con ganas de ponerme la ropa de entrenar y estar a las órdenes de Mauricio (Larriera). Vengo con otra edad, más maduro, con mucha experiencia por haber jugado afuera. Me voy a nutrir de los jóvenes, también es bueno ayudarnos entre todos para ayudar al club, que esté arriba y gane la mayor cantidad de partidos posibles", concluyó.

image.png

Por otra parte, Newell's subió un video con el número diez recientemente estampado en la camiseta titular y otra publicación en la que abría las puertas del Coloso Marcelo Bielsa para este 2024: "La 10 te espera, leproso". Y Maxi Rodríguez comentó en una de las publicaciones: "¡Qué lindo verte de nuevo con estos colores!".

Banega, quien firmaría hasta diciembre de 2025 con Newell's, ya jugó en La Lepra en la temporada 2013-14. Disputó 20 partidos, en los que marcó un gol y dio una asistencia durante su estadía en el club.