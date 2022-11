Caso Dybala: cómo sigue y qué dijo Mourinho en conferencia

El ex Instituto volverá este jueves a las prácticas e intentará hacer lo posible para sumar al menos unos minutos en el próximo partido contra Torino, por la 15ta jornada de la Serie A de Italia, aunque el director técnico todavía no sabe si lo va a tener en cuenta por la proximidad del Mundial.

"No lo sé, difícil de decir", afirmó Mourinho en conferencia de prensa, luego del empate con Sassuolo en condición de visitante. Y añadió: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial ".

Mientras que explayó: "Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido".

Dybala se lesionó el pasado 9 de octubre, en la novena fecha, durante el triunfo por 2-1 ante Lecce. Hizo trabajos de kinesiología y mañana vuelve a hacer tareas en el campo. Todavía no hay certezas sobre sus posibilidades de sumarse a la Selección Argentina, y en esta semana su trabajo en Roma será seguido de cerca por el cuerpo técnico de Scaloni.