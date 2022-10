Cedió una pared de la Sívori en la previa de la despedida a Gallardo

Se trata de un muro de aproximadamente un metro correspondiente a las obras que se están llevando a cabo en el estadio para la ampliación de la capacidad. Sin embargo, no bien ocurrido el episodio se acercaron a la zona afectada trabajadores para hacer una soldadura de emergencia y contener la estructura.

De todos modos, no pasó a mayores, no hubo heridos, y por las dudas, integrantes del operativo de seguridad privada del estadio también se movilizaron a la zona de la Sívori para resguardar la pared y que no se repita el episodio.

Más allá del pequeño incidente, el Más Monumental fue una fiesta: colorido, banderas, cantos y mucho amor de los hinchas para Marcelo Gallardo, que tras más de ocho exitosos años, confirmó que se irá del Millonario a fin de año.