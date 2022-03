Central Córdoba superó 1-0 a Atlético Tucumán de visitante

Embed



Y no era para menos, el elenco tucumano sumó su tercera caída al hilo que lo aleja de meterse en la etapa de playoffs del torneo, pero además empieza a verse complicado en la tabla de promedios. El equipo santiagueño, en cambio, consiguió salir de la parte más baja de su zona y respira más aliviado a la hora de pensar en la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.



En el comienzo, el conjunto de Tucumán controló el balón y los de Santiago del Estero se ocuparon de esperar una contra o un quite rápido que les permita avanzar de mitad de cancha hacia el arco local.

A los 7, el equipo de Azconzábal tuvo su primera chance. Augusto Lotti cruzó un remate pero la falta le potencia le permitió a Cristopher Toselli adueñarse de la pelota.

Atlético Tucumán tuvo las chances más claras y supo inquietar en varias oportunidades al contrincante en esa primera parte. A los 11, Ramiro Ruiz Rodríguez logró avanzar y la falta de precisión en su definición le impidió marcar el primer tanto.

Cuando el Decano comenzaba a crecer cada vez más en el campo de juego y se acercaba a la apertura del marcador, Central Córdoba concretó en su primera aproximación. Claudio Riaño definió ante la salida del arquero Nicolás Campisi y marcó el 1-0 que puso arriba a su equipo.

El gol le dio confianza a la visita y los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal ya no pudieron volver a controlar el partido como lo hicieron en el comienzo. Fue así que el Ferroviario mantuvo su ventaja y se fue al descanso con un buen resultado parcial.

En la reanudación, Central Córdoba salió decidido a presionar y ya en el arranque probó al arquero local. En dos ocasiones, Renzo López sorprendió con buenos remates que fueron tapados con éxito por Nicolás Campisi.

Central Córdoba llegó con facilidad al área rival y los nervios por parte de Atlético Tucumán se fueron notando en la cancha.

Los intentos por parte del local no fueron suficientes para alcanzar el empate y el visitante se quedó con tres puntos que le dan tranquilidad después de atravesar una mala racha de cinco partidos sin victorias.

SINTESIS

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Felipe Campos, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Renzo Tesuri, Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Central Córdoba (SdE): Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Matías Laba, Francisco González Metilli; Claudio Riaño y Juan Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 32m Riaño (CC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Joaquín Pereyra por Heredia (AT) y Renzo López por Kaprof (CC), 19m Federico Andrada por Gil Romero (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT), 20m Deian Verón por Soraire (CC) y Rodrigo Montes por González Metilli (CC), 28m Ciro Rius por Tesuri (AT), 30m Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), 32m Pablo Argañaraz (CC), 34m Nahuel Benegas por Martínez (CC).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Monumental José Fierro.