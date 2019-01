César Luis Menotti: "Sigo soñando con una Selección de la gente"

“La Selección tiene un entrenador con la enorme responsabilidad que ello significa. Con ayudantes de primerísimo nivel, antecedentes válidos y una trayectoria. Yo vengo a participar y ayudarlo desde todos los lugares. Quiero fortificar un poco las relaciones ente el futbolista y la gente”, soltó en el que sería el eje al que volvió a lo largo de la conferencia.

“Durante mucho tiempo y por diferentes razones esa relación (entre el público y la Selección) se debilitó. Lo que se rompió es la relación de lo que da el partido, por esa necesidad de clasificar o conseguir resultados. No hubo espacio para fortificar esa idea”, indicó bordeando sus ideas más férreas, con las que trazó una diferencia con otras filosofías futbolísticas.

“Soy de los que aman que el futbolista conozca lo que significa estar en la Selección”, soltó antes de repasar las alternativas que supone la presencia de Lionel Messi y cómo el resto de los jugadores deberán confirmar su presencia con algo más que su historial personal.

Previamente, Menotti mantuvo una reunión en el predio de Ezeiza junto al entrenador de la mayor Lionel Scaloni, sus ayudantes Roberto Ayala y Pablo Aimar; el entrenador de arqueros Martín Tocalli y el propio Tapia.

ADEMÁS:

“Los miro a los ojos y los veo llenos de ganas”, admitió Menotti ante la consulta de Popular. “No me pidieron consejos, no. Ellos son grandes, aunque sean tan jóvenes. Charlamos mucho. Tenemos buenos jugadores”, enumeró. En ese sentido, ubicó a Messi en el nuevo marco.

“La Selección tiene 40 jugadores y quien duda de que esté entre ellos. Cuando el DT elija seguramente, estará él incluido. Messi es el mejor del mundo. No tengo ninguna duda de que estará, pero no quiero hacer fuerte la idea de que si viene estamos salvados. Argentina jugó con Sívori, Di Stefano, Maradona, Pedernera…. No es lo mismo Messi en el Barcelona que en el Alavés. Vamos a buscar qué y cómo para que él esté cómodo", sintetizó.

“Para tener un equipo hay que tener jugadores y los tenemos. Se arma igual que una orquesta: músicos buenos y horas de ensayo, sino no sirve tenerlos. Quiero una Selección que entrene, que ensaye”, distinguió.

“Tenemos que jugar mejor que los otros y conquistar nuevamente a la gente. Que la Selección sea un lugar que jerarquice el futbolista. El Teatro Colón, es el Colón no por el edificio sino porque durante mucho tiempo se procuró que quien llegara allí fuera de determinadas características. Me gustaría que los escenarios de fútbol sean eso”, concluyó.