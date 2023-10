"Cuando Jorge llegó era un momento muy difícil, tuvo muchos jugadores lesionados y no era fácil ir acomodando lo que tenía con lo que podía. Tuvimos paciencia y cuando terminó la primera fase de la Copa y arrancaron los mano a mano, que son la verdadera Copa, fuimos más que Nacional sin hacer grandes partidos. Vino Racing e indudablemente fuimos más. Frente a Palmeiras en La Bombonera se jugó muy bien, faltó hacer la diferencia", comentó Chicho.

"Lo que pasó el domingo ante Talleres fue ratificar que Boca sigue mejorando y estamos vivos en todas las competiciones. No es fácil cuando llega un entrenador que no conoce el mundo Boca y su exigencia, pero estamos en todos los frentes cumpliendo objetivos, por lo que el balance es muy bueno", agregó demostrando su conformidad en diálogo con D Sports Radio.

boca-talleres-copa-argentina_1440x810_wmk.webp

¿Qué será de su futuro después de diciembre? "No hemos hablado del contrato, hasta el 31 de diciembre hay tiempo y tenemos mucha tranquilidad", explicó Chicho. En lo estrictamente contractual, lo cierto es que Almirón tiene contrato hasta mediados del 2024 pero cuenta con una cláusula de salida en diciembre de 2023, por si cambia la conducción del club tras las elecciones.

Luego le consultaron sobre la actualidad de Barco y si bien destacó su nivel y carácter dio a entender que hay actitudes que debe evitar. En ese sentido, puso como ejemplo "lo que hizo en cancha de Palmeiras" y dejó en claro que "no me gustó porque creo que no tiene que ver con el buen fútbol".

lujo-barco_416x234.webp

"Hablé con él y le dije que no tiene que generar que los rivales lo vean con odio, sino que logre por fútbol y personalidad que lo respeten. Si a mí un rival se me para en la pelota la próxima lo busco y no sé dónde lo tiro. Pero cuando vemos los pases que da, no le podemos cortar nada. Sí, hay que ir metiéndolo en el mundo del fútbol; no todo es color de rosa, no siempre contará con grandes compañeros", profundizó Serna.