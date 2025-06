Chile perdió con Bolivia, se quedó sin Mundial y se fue Ricardo Gareca

Los dirigidos por Ricardo Gareca, últimos en las Eliminatorias Sudamericanas, estaban obligados a ganar para soñar con el milagro de clasificar al Mundial pero fueron superados y derrotados por Bolivia con justicia. Miguel Terceros y Enzo Monteiro marcaron los goles del local que alcanzó las 17 unidades y sueña con clasificar al repechaje.

Bolivia abrió el marcador a los 5 minutos de juego por intermedio de Terceros, quien recibió un pase de Diego Medina y definió con tranquilidad dentro del área ante la salida de Brayan Cortés. Y con el envión anímico y un Chile siempre flojo defensivamente casi marcan el segundo a los 12 minutos tras un cabezazo Diego Arroyo que dio en el travesaño.

Bolivia se quedó con 10 hombres a los 19 minutos pero Chile tampoco así pudo imponerse en el juego. El delantero Lucas Cháves vio la roja por una patada a la altura del pecho contra el chileno Fabián Hormázabal. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich le mostró en primera instancia la tarjeta amarilla al jugador local, pero, tras el llamado del VAR, cambió su decisión y cambió por el cartón rojo.

Sin embargo, Bolivia puso el freno con el jugador menos y continuó atacando ante un Chile que no ofrecía resistencias. Gabriel Villamil sacó un remate potente desde afuera del área que Brayan Cortés pudo desviar al córner para salvar a su arco una vez más. Recién a la media hora del juego llegó el primer remate de Chile al arco. Fue con un disparo de larga distancia de Rodrigo Echeverría que encontró bien ubicado a Carlos Lampe, quien embolsó el balón.

En el complemento, Gareca movió el banco de suplentes con tres variantes (ingresaron Javier Altamirano, Víctor Dávila y Francisco Sierralata) y Chile comenzó atacando en busca del empate. Lucas Cepeda probó de larga distancia, la pelota se desvió en un defensor y salió por encima del travesaño. Sin embargo, todo ese empuje se derrumbó a los 9 minutos del complemento con la expulsión de Sierralta, quien había ingresado en el segundo tiempo.

El defensor derribó con una patada a la altura de la rodilla al boliviano Robson Matheus y se marchó a las duchas. Del tiro libre posterior casi llega el 2-0 del local luego de un tiro libre de Terceros que rechazó Cortés. En el rebote, Efrain Morales no pudo mandar la pelota al fondo del arco. En el final, mientras La Roja intentaba alcanzar un empate que parecía lejano, Bolivia liquidó el partido gracias al tanto de Enzo Monteiro, quien aprovechó un rebote de Cortés. Bolivia sueña y Chile otra vez en la lona.

Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de Chile

Tras no haber logrado el objetivo de clasificar al Mundial, Ricardo Gareca dio un paso al costado y dejó de ser entrenador de Chile: “Tuve una reunión en el vestuario con los directivos y con toda la delegación. Les comunicamos que queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final. Manifestamos el agradecimiento nuestro a todos. Nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile. Quiero agradecer públicamente a los muchachos, jugadores, por el respaldo".

El Tigre agradeció por el tiempo vivido y reiteró que se trata de uno de los momentos más complejos de su laureada trayectoria como técnico. "Con toda la experiencia que tengo es un golpe duro para mi carrera, me tengo que levantar, como Chile en el futuro. No voy a contestar preguntas porque no tiene sentido", concluyó.