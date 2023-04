“Me parece, y esto es muy personal, que los silbidos son muy duros, porque Leo es un jugador que da mucho”, comentó el técnico. Messi marcó 13 goles y dio 13 asistencias en el actual Campeonato de Primera División de Francia. Es el jugador del PSG con más participaciones de gol (con 26) de esta Ligue 1.

“Dio mucho durante la temporada y ha sido asistente y goleador en 2023, pero también corresponde a los demás, a sus compañeros, tener un poco más de desborde para llevar más peligro a la meta contraria”, agregó el DT sobre los silbidos a Messi.

Embed Messi silbado y abucheado en el estadio de su propio club. Increíble.



pic.twitter.com/orAs9qewvg — Oscar Funes (@chacofunesjr) April 2, 2023

"Evidentemente, esperamos a Leo y Kylian para desbloquear situaciones, Leo es nuestro guía, nuestra fuerza motriz, se esfuerza mucho cuando tú te esfuerzas mucho, automáticamente. Pero los demás jugadores tienen que hacer más que su función, no podemos esperar todo de Leo y Kylian".

Por otra parte, Galtier fue consultado por lo que fue una nueva caída esta temporada, la segunda consecutiva por la liga francesa, y respondió: “Es la octava derrota en 2023, es mucho cuando eres el PSG. Hay decepción porque habíamos empezado bien y enfado porque concedemos demasiadas situaciones”.

“Nos falta personalidad, un estallido de orgullo. Fuimos empujados por nuestro público hasta el último minuto, pero nos falta mucha reacción, siempre podemos hacer algo aunque debemos ser conscientes”, concluyó el DT.

Henry: "Es vergonzoso"

El ex-futbolista francés Thierry Henry, quien ganó todo junto a Leo en el Barcelona, también defendió al campeón del mundo.

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque (estadio del PSG). No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", sostuvo el francés.

"Si regresas a tu país para celebrar el título de campeón del mundo, no es el torneo de Montaigu (NdeR: un campeonato juvenil en Francia)", le tiró la opción de jugar en el fútbol argentino, algo que le gustaría a Leo pero que no está seguro por la inseguridad del país, entre otras cosas. "En un punto, después la sonrisa vuelve a la normalidad", explicó sobre el semblante de Leo.

Embed

Además, dio su opinión sobre por qué ahora se observa a Leo en una mejor versión en la Selección que en el PSG. "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente", analizó Henry, quien fue ayudante de campo del técnico Roberto Martínez en Bélgica durante el Mundial de Qatar.