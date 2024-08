Claro triunfo del Inter ante el Atalanta en la apertura de la fecha italiana

Con los goles de Berat Djimsit en contra, Nicoló Barella y un doblete de Marcus Thuram, Inter aplastó al Atalanta y es uno de los candidatos a ganar otra vez el Scudetto de la temporada en Italia.

A los tres minutos, el vencedor presionó en el área rival y en una escapada por derecha, Marcus Thuram sacó un centro para el "Toro" Martínez pero el defensor marroquí Djimsiti desvió la trayectoria y venció a su propio arquero para el 1 a 0.

El local siguió con su dominio e hizo trabajar al arquero Marco Carnesecchi con un bombazo del turco Hakan Calhanoglu, pero minutos más tarde, a los 10, el mediocampista italiano Barella estampó con un golazo el 2 a 0.

Ni bien comenzó el segundo tiempo, a los dos minutos, Thuram luchó con los defensores muy mal parados del Atalanta y definió con un puntinazo al segundo palo para el 3 a 0, y unos minutos más tarde, a los 12, convirtió el 4 a 0 de una goleada merecida.

En el perdedor fue titular Mateo Retegui, quien recibió una tarjeta amarilla.

En el otro encuentro disputado este viernes, Torino superó como visitante a Venezia por 1-0 con un gol de Saúl Coco a cinco minutos del final.

La fecha seguirá este sábado 31 de agosto con cuatro partidos: Bologna vs. Empoli; Lecce vs. Cagliari; Lazio vs. Milan como el duelo importante del día; y cierran Napoli vs. Parma.

El domingo 1 de septiembre también habrá cuatro encuentros: Fiorentina vs. Monza; Genoa vs. Hellas Verona; Juventus vs. Roma, con la continuidad de Paulo Dybala, y terminan la jornada Udinese vs. Como.