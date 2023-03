A los tres minutos, Japón comenzó ganando con un tanto de Kaoru Mitoma, quien ganó de arriba en el área de Colombia tras un centro de Morita. El visitante trató de reaccionar pero le costó con el orden de los japoneses. Y cuando podía romper con la defensa, el arquero nipón se lucía con atajadas. Sin embargo, a los 30', Deiver Machado mandó un centro desde la izquierda que encontró a Jhon Durán, quien definió de primera e igualó el encuentro.

Con este golazo de chilena de Rafael Santos Borré, Colombia venció 2-1 a Japón en un amistoso internacional. También facturaron Mitoma y Durán.

Hajime Moriyasu, entrenador de Japón, hizo varios cambios en el entretiempo, sobre todo en ataque con las entradas de Wataru Endo, Ayase Ueda, Ritsu Doan y Takefusa Kubo. Por su parte, Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, no realizó modificaciones. Ya en el complemento, Carrascal rozó el gol con un disparo desde lejos que rebotó en un defensor y dio en el travesaño, y en el córner consiguiente otro disparo lejano de la cafetera obligó al arquero nipón a estirarse.

El partido se definió con un golazo de chilena de Borré. El ex River aprovechó un balón rechazado por Daniel Schimidt, el 1 de Japón, que quedó en el aire en el área y lanzó la acrobacia que le salió perfecta para marcar el 2-1 final. Ayase Ueda pudo haber igualado de nuevo el encuentro de cabeza de no ser por dos buenas intervenciones de Camilo Vargas, el arquero de Colombia. Con Kubo como armador, los japoneses fueron y fueron pero no consiguieron la igualdad.

Otros amistosos de este martes

Australia 1 - 2 Ecuador: Brandon Borrello abrió el marcador para el local, pero después el visitante se lo dio vuelta en el segundo tiempo con tantos de Pervis Estupiñán (de penal) y William Joel Pacho Tenorio.

Corea del Sur 1 - 2 Uruguay: con goles de Sebastián Coates y Matías Vecino, Uruguay superó a Corea del Sur, para quien anotó Hwang In-Beom.