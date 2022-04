Colón e Independiente sumaron un punto con gusto a poco

El Rojo fue dominador desde el juego y mejor en la tenencia del balón, pero el Sabalero le dio dos piñas por la efectividad de Lucas Beltrán y la excelsa pegada de Luis Miguel Rodríguez, que clavó un golazo fenomenal en un tiro libre. En ambas ocasiones, los de Avellaneda empataron, primero por un cabezazo de Blanco y luego por un gol de Benegas.

Lo más productivo del equipo de Eduardo Domínguez pasó en el primer tiempo. La visita empezó mejor y tenía las ocasiones más claras. Sin embargo, a los 22, Beltrán se conectó con el Pulga, que dejó solo al ex pibe de River frente al arquero y el delantero sacó un disparo cruzado para el 1-0.

Independiente no bajó los brazos y encontró la merecida igualdad a los 28: Centro de Batallini, el pilar ofensivo de los Diablos, y cabezazo de Domingo Blanco al palo más lejano de Leonardo Burián.

Para el complemento independiente sostuvo la tenencia, comandada por Soñora y con buen juego colectivo de tres cuartos en adelante. No obstante, tropezó con la misma piedra. Porque Colón pegó otra vez. El Pulga Rodríguez fusiló a Sebastián Sosa en un tiro libre y la puso en el ángulo ante la atónita mirada del arquero.

A los 64, Leandro Benegas, en la primera que tocó, metió un golpe de parietal izquierdo para meter al fondo de la red un centro perfecto de Joaquín Lazo desde la derecha. Así, el Rojo logró emparejar y conseguir lo que mereció.

Terminó en igualdad, aunque los de Avellaneda pudieron haberse llevado algo más. Lo cierto es que el punto conforma poco. A Colón lo deja a dos unidades de Boca (el último clasificado, que tiene que jugar) y a Independiente, a cuatro.

Embed

SINTESIS

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Andrew Teuten, Cristian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Insaurralde, Tomás Pozzo; Carlos Benavídez, Lucas Romero, Domingo Blanco, Alan Soñora; Damián Batallini y Gastón Togni. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 22m. L. Beltrán (C), 28m. D. Blanco (I). Goles en el segundo tiempo: 8m. L. Rodríguez (C), 19m. Benegas (I).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Andrés Roa por Benavídez (I), 18m. Leandro Benegas por Batallini (I), 21m. Jonathan Sandoval por Meza (C), 29m. Brian Farioli por Bernardi (C), 29m. Santiago Pierotti por Teuten (C), 30m. Lucas Rodríguez por Pozzo (I), 33m. Ramón Ábila por L. Beltrán (C), 33m. Facundo Farías por L. Rodríguez (C), 41m. Rodrigo Márquez por Togni (I).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Colón.