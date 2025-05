Como Rojo: el ex Boca que llegó al Monumental con una gorra con una B gigante

Morales ya calentó el partido en la previa. "Y, es medio frío ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá...", comentó sobre tener que jugar con River en el Monumental después de la clasificación a octavos. Barracas, equipo dirigido por Rubén Darío Insúa, terminó séptimo en la Zona A con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Morales jugó nueve partidos en la Primera de Boca y sumó apenas dos goles. Tiene contrato hasta fines de 2026 con el Xeneize, pero no ha sido considerado en las últimas temporadas. Primero estuvo a préstamo en Unión (43 partidos y nueve goles) y ahora en Barracas, donde lleva 13 encuentros y un gol.

Por su parte, después de perder el Superclásico con River Rojo desmintió que la elección de llevar la gorra del equipo de beisbol Boston Red Sox haya sido para provocar. "No quise provocar. La uso siempre, es una gorra que me gusta, es de mis favoritas. Tenía una, la había regalado y la volví a comprar. No pensé en cargar a nadie, entiendo el folclore del fútbol. Pero es una gorra que uso también durante la semana", fueron las palabras del ex jugador de la Selección.