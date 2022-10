Con Lisandro Martínez, Manchester United derrotó al Tottenham de Cuti Romero

Embed

Lisandro Martínez, de destacado partido, fue titular en el United de Erik Ten Hag, que tuvo a Alejandro Garnacho en el banco (no ingresó). Además, Cristiano Ronaldo fue suplente y no sumó minutos, lo que no le gustó para nada: a los 89 minutos, con el partido en juego, el luso se fue al vestuario. Cristian Romero integró el 11 inicial del equipo de Antonio Conte.

Todos los resultados de la fecha

Brighton 0-0 Nottingham Forest

Crystal Palace 2-1 Wolves

Bournemouth 0-1 Southampton

Brentford 0-0 Chelsea

Liverpool 1-0 West Ham

Newcastle 1-0 Everton

El jueves jugarán Fulham vs. Aston Villa y Leicester vs. Leeds United, mientras que Manchester City vs. Arsenal fue postergado y aún no tiene fecha confirmada.