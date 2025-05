Con San Lorenzo afuera, Miguel Ángel Russo podría en horas convertirse en DT de Boca

Russo mantuvo el silencio ante los fuertes rumores sobre su regreso a Boca. Y no solo no habló públicamente, sino que por lo bajo aseguró que no había nada: ni llamado de Román, ni contrato intercambios, nada. Sin embargo, diálogo entre Riquelme y él siempre hubo y habrá por la buena relación que mantienen ambos, relación que se consolidó más desde que hicieron historia juntos en la Copa Libertadores 2007.

image.png

Riquelme espera la decisión de Russo por la urgencia con la que el plantel necesita tener entrenador después de la salida de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón. Y es que el Mundial de Clubes, una competencia de alto valor, se le viene encima: debutará el 16/6 ante Benfica y luego enfrentará a Bayern Múnich y Auckland City por el Grupo C del prestigioso certamen.

De cualquier manera, con entrenador o no, sea Russo o un tapado por una negativa del experimentado entrenador, el plantel de Boca volverá a los entrenamientos este martes en Ezeiza luego de la licencia tras la derrota y eliminación del Torneo Apertura con Independiente. No se sabe aún, en caso de no cerrar un entrenador, quién dirigirá la práctica ya que éste interinato de Herrón no fue para nada sencillo y quedó marcado por la eliminación.