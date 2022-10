Conocido relator de River estalló por el triunfo ante Racing

“Yo no lo puedo creer, que ganas de presionarme el testículo. Es increíble. No Borja, no hermano. No tienen absolutamente ni idea lo que la historia de River. No tienen ni idea lo que es la historia de River, le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera", relató Hernán Santarsiero luego de que Miguel Borja meta el gol que significó el 2-1 final del Millonario, a segundos del cierre para que finalice el encuentro, y minutos después de que Franco Armani le ataje un penal a Galván.

Otro que la ligó fue Esequiel Barco, que en el festejo se llevó el dedo a la boca ante los hinchas de la Academia. "¡Jugá al fútbol, Barco hijo de tu madre! Jugá al fútbol para River, que no jugaste en todo el año. Un palo verde se lleva, no jugó en todo el año”, sentenció.

"No se puede creer lo de River, el peor equipo desde 1901 hasta hoy. El equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy este River, pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida. No le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacaste a Racing la posibilidad de campeonar", estalló.

Y para completar la gesta de bronca, lanzó su micrófono contra el pupitre de la sala de transmisión. Hernán Santarsiero, más conocido como 'el Tano', relator en la radio partidaria 'Sintonía Monumental', se paró claramente del lado de los hinchas que no querían saber nada con ganarle a Racing, a pesar de ser la despedida oficial de Marcelo Gallardo.

