El sistema de videoarbitraje, que llegó al fútbol con el objetivo de asistir a los árbitros y de evitar injusticias, durante la 46ª edición de la Copa América no alcanzó plenamente tales propósitos.

Al contrario, desató la furia de quienes se vieron perjudicados por el mal uso de lo que tendría que ser una ayuda, no una complicación. El capítulo más controvertido, lamentablemente, transformó en víctima a la Argentina liderada por Lionel Messi, justo en la semifinal frente al dueño de casa, Brasil. Las infracciones de Dani Alves sobre Sergio Agüero y de Arthur en perjuicio de Nicolás Otamendi, ambas dentro del área, por lo que deberían haber sido castigadas con la sanción de sendos penales, fueron ignoradas por el juez del clásico, el ecuatoriano Roddy Zambrano y, por razones que no están claras todavía, el VAR no surgió para, al menos, revisar las acciones y despejar dudas. Nada.

El juego no se detuvo, como había ocurrido reiteradamente en otros encuentros, y en el primero de los casos la jugada inmediata originó el segundo gol brasileño, que selló la victoria verdeamarelha.

La bronca albiceleste se tradujo en reclamos formales de la AFA y en durísimas críticas de Messi, quien el sábado pasado volvió a estallar tras ser injustamente expulsado (por el paraguayo Mario Díaz de Vivar) en el choque por el tercer puesto contra Chile y junto al trasandino Gary Medel. El 10 no asistió al acto de premiación y sus explicaciones por el faltazo retumbaron en todo el mundo. "No podemos ser parte de esta corrupción", tiró Leo sin anestesia.

Afirmó además que la Copa estaba "armada para Brasil" y, en la antesala de la definición del certamen, aventuró: "Ojalá que el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil".

¿Qué sucedió al día siguiente?

Que Brasil se coronó al cabo de un partido con cuestionamientos hacia la actuación del chileno Roberto Tobar, especialmente por su determinación en una jugada decisiva: sobre el cierre, cuando el local ganaba 2-1 y tenía un hombre menos por la expulsión de Gabriel Jesús, Tobar sancionó cobró penal a raíz de una supuesta infracción de Carlos Zambrano a Everton y, aunque aceptó ver la maniobra en pantalla, mantuvo su opinión, que derivó en la ejecución exitosa de Richarlison y en el definitivo 3 a 1 con el cual el conjunto de Tite aseguró el triunfo ante Perú y la consagración.

Además la victoria brasileña fue utilizada por los jugadores locales para caerle a Messi, quien con sus declaraciones y ataques le puso un manto de corrupción al desarrollo que tuvo el torneo.

Entre aciertos que merecen figurar en el balance, errores gruesos como los que padeció Argentina y la indudable necesidad de implementar ajustes tendientes a que el VAR funcione con eficacia y transparencia, si usted creyó que al caer el telón de la competencia automáticamente terminarían las discusiones, se equivocó tan feo como algunos árbitros. Y si imaginaba que la tecnología desembarcaría en el fútbol para darle más paz y justicia absoluta a este maravilloso juego, también. Hoy las polémicas y las acusaciones siguen. Y por el momento no es posible adivinar el final de la película.