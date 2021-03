Como en tantas ocasiones, el exReal Madrid quiso vestirse de héroe, pero le ahogaron el grito de la victoria. A los 94 minutos, el lateral Nuno Mendes lanzó un envío largo para Ronaldo, quien lo controló con notable maestría, anticipó al arquero Dmitrovic y definió a la carrera con el arco libre.

El defensor Mitrovic se tiró a barrer y despejó la pelota que ya había cruzado por varios centímetros la línea de meta. Más allá de que era un gol claro (se puede percibir con nitidez que la pelota trapasó la línea de cal por varios centímetros), el árbitro Danny Makkelie dejó continuar las acciones a instancias del línea Mario Diks y CR7 explotó: le fue a reclamar al juez, se arrancó la cinta de capitán y se fue derecho al vestuario haciendo señas antes de que sonara el último silbatazo.

Si bien no hubo VAR para revisar la jugada, lo llamativo de este episodio es que el árbitro fue avisado por el chip que suelen tener las pelotas para decidir este tipo de acciones controvertidas. De esta manera, Portugal y Cristiano debieron conformarse con un punto en esta fecha de Eliminatorias Europeas y tendrán que dejar atrás rápido el malestar para focalizarse en el próximo objetivo: el martes frente a Luxemburgo.

Pero la situación no quedó ahí. Finalizado el encuentro, los jugadores portugueses fueron a increpar a Makkelie y el propio Ronaldo se descargó en sus redes sociales: "Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Doy y siempre daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, sobre todo cuando sentimos que un toda la nación se está viendo afectada. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! ¡Fuerza, Portugal!".

Por su parte, Fernando Santos, técnico de Portugal, reveló: "El árbitro me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse ... y así fue".