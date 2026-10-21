Cuándo y contra quién jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize revirtió la serie ante Vasco da Gama con un triunfo por 3-1 en el Maracaná y disputará la definición el sábado 21 de noviembre en Barranquilla frente a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.
Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta y revertir el resultado adverso de la ida, disputada en La Bombonera. El equipo argentino dio vuelta la serie en el Maracaná y quedó a un paso de conquistar un título internacional, con la posibilidad de volver a festejar en el plano continental después de 18 años.
La definición se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, mientras que el horario todavía debe confirmarse. El rival del Xeneize saldrá de la otra semifinal, que disputan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño ganó 3-0 el encuentro de ida y llegará a la revancha con una ventaja importante para buscar su lugar en el partido decisivo.
La transmisión en vivo de la final de la Sudamericana para Argentina y gran parte de Sudamérica estará a cargo de ESPN y DSports, y también se podrá ver por streaming a través de Disney+ y DGO. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto en la web de Diario Popular.
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