Cuándo y contra quién jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize revirtió la serie ante Vasco da Gama con un triunfo por 3-1 en el Maracaná y disputará la definición el sábado 21 de noviembre en Barranquilla frente a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta y revertir el resultado adverso de la ida, disputada en La Bombonera. El equipo argentino dio vuelta la serie en el Maracaná y quedó a un paso de conquistar un título internacional, con la posibilidad de volver a festejar en el plano continental después de 18 años.