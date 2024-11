Damián Pérez por Sporle para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata

Ante su gente recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este jueves desde las 19.15 con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Julio Vaccari ya tendría todo definido para ir por la victoria y tan solo presentaría una variante debido a la lesión de Adrián Sporle, quien no llegaría al cien por ciento, y su lugar lo tomaría Damián Pérez.

No tiene mucho margen de error el Rojo, si es que pretende atesorar el objetivo de meterse en la Copa Sudamericana. Con cinco encuentros por delante, necesita sumar todo lo que pueda pero debe ir partido a partido.

La buena noticia para el entrenador fue el regreso anticipado de Felipe Loyola, quien en el empate en cero ante Perú que obtuvo Chile vio una amarilla y quedó desafectado.

Por eso ayer el chileno se entrenó junto a sus compañeros y estará sin problemas ante el Lobo. Incluso el mediocampo no sufrirá modificaciones ya que Iván Marcone continuará siendo eje y Lucas González, pese a que está alejado de su nivel, volverá a tener una oportunidad.

El único cambio radicaría en el lateral izquierdo ya que Sporle, quien fue probado durante la semana en los ensayos, no pudo responder de la mejor manera y es sabido que Vaccari no incluye jugadores que no estén con los 10 puntos. Así es que Pérez tendrá el camino libre para regresar a la titularidad en la banda.

En lo que hace a la ofensiva Santiago Hidalgo, quien regresó de la selección Sub-20 donde marcó dos goles en el amistoso ante Bolivia, ocuparía la banda izquierda y Santiago Montiel irá por derecha, aunque también podría jugar Alex Luna en lugar del juvenil.

De no mediar imponderables el once ante el Lobo será con: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Pérez; Loyola, Marcone, González; Montiel, Gabriel Avalos y Hidalgo o Alex Luna. También podrían cambiar de punta los delanteros. Lo decidirá Vaccari a horas del encuentro.